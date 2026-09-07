Gobernadora Adriana Matiz pide investigar a funcionaria de Cortolima que habría contratado a dos campesinos para provocar un incendio

Este lunes, 7 de septiembre, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió que se investigue a una funcionaria de la máxima autoridad ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), luego de que se conociera que habría contratado a dos campesinos para provocar un incendio.

La emergencia habría sido provocada el 25 de agosto en el municipio de Dolores, ubicado a 131 kilómetros de Ibagué, y según indicó la Gobernadora, dos campesinos de la región fueron detenidos por esos hechos. Incluso, aseguró la mandataria, estos manifestaron que fueron contratados para ese fin.

En el departamento han hecho todos los esfuerzos para contener las llamas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA - SEMANA

“He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, señaló la Gobernadora.

Matiz pidió también una vigilancia especial sobre el caso y garantizar que se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo”, manifestó.

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Días antes de ese incendio en Dolores, el Tolima tuvo que enfrentar 31 conflagraciones más, en un hecho inusitado además porque el país había centrado su atención en las víctimas del terremoto del 10 de agosto, con mayores afectaciones en Caldas, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca.

“Ha sido muy duro, son más de 11.700 hectáreas las que se han visto afectadas, creemos que esas cifras pueden aumentar muchísimo más. Estamos haciendo esa evaluación del número de hectáreas. Tengo que decirles que cultivos como el limón, del mango, fueron totalmente arrasados; pérdidas totales en el sector, también por más de $41 mil millones; tenemos pérdidas, únicamente, en el sector agropecuario de 4.947 hectáreas; es decir, cultivos, pastos, limón, mango, cachaco, que se vieron arrasados por estos incendios que ocurrieron en el departamento y que están ocurriendo”, dijo la Gobernadora Matiz en su momento.

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También pidió a quienes hacen las llamadas quemas controladas evitar hacerlas.

“Desde aquí sí quiero hacer un llamado a la conciencia de la gente porque es muy triste que nosotros tengamos estos incendios en el departamento y sigamos viendo cómo hay gente que realiza quemas controladas. Hay que recordarle a la gente que provocar un incendio forestal, según el Código Penal en el artículo 350, tiene prisión que va de dos años hasta 22 años y multas que van de 133 a más de 1.200 salarios mínimos. Entonces aquí hay que hacer un llamado también a la conciencia de la ciudadanía”, indicó.