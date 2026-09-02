El municipio de Tolima que cautiva con su gastronomía: el sancocho de gallina y el ‘chupado’ son imperdibles

El departamento del Tolima es uno de los destinos más encantadores de la región andina de Colombia.

Uno de sus municipios es Casabianca, ubicado a 154 kilómetros de Ibagué, dos horas, y 30 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, esta población fue fundada en 1886 por un grupo de colonos antioqueños, los cuales se aventuraron por la cordillera Central en “busca de nuevas tierras con el ánimo de incorporarlas a los procesos productivos del departamento. De esa manera, se asentaron en la región conocida como El Oromazo, a la que posteriormente le dieron el nombre de Santo Domingo”.

El municipio tolimense con nombre de ciudad española, un destino de balnearios y piscinas naturales

Casabianca es un municipio con diversidad de planes para hacer en el Tolima. Foto: Gobernación del Tolima/API.

Atractivos turísticos

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra la iglesia Santo Domingo. Su construcción inició en 1946 por iniciativa del padre Francisco Osvaldo Aristizábal Jaramillo y se reconoce por su diseño arquitectónico.

Así es el pueblo del Tolima donde se come el mejor viudo de capaz, un destino con historia y riqueza cultural

Otro sitio imperdible es la cascada Hoyo Caliente. Se encuentra ubicada al suroriente de la cabecera municipal. Es una fuente de agua natural con una altura de 200 metros aproximadamente. “Cuenta con un paisaje de bosque primario y secundario donde se puede disfrutar con todos los sentidos estos espléndidos ambientes. Es un sitio adecuado para practicar deportes extremos como canyoning y la tirolesa. Igualmente, presenta gran riqueza de flora y fauna”, destaca la Gobernación del Tolima.

Los termales también se destacan. “Sus aguas azufradas y calientes que brotan de lo profundo de la tierra y hacen de este sitio un lugar perfecto para relajarnos y entrar en total armonía con la naturaleza. En el recorrido hacia el lugar nos encontramos con un paisaje hermoso, caracterizado por las diferentes tonalidades de verdes”, agrega la entidad.

Gastronomía y festividades

Entre los platos más populares y destacados se encuentra el sancocho de gallina, que es preparado con los productos cultivados en la región.

Otra comida popular es el chupado, que se prepara con arroz, plátano, yuca, papa, mazorca y una presa de pollo dorado envuelto en hoja de plátano.

“Los frijoles con arroz y arepas son manjares que pueden deleitar el paladar de los visitantes, quienes quedan cautivados con las sazones típicas del sector. No puede faltar el tamal, los buñuelos y la natilla que identifican las raíces tradicionales de nuestra mesa”, añade la Gobernación.

Sobre las festividades, la fiesta patronal que se celebra el 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen. La Fiesta del Campesino también hace parte de las celebraciones importantes en reconocimiento a su labor incansable día a día.