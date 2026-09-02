El suroeste es una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia; una tierra que comprende una extensa zona de alta montaña y áreas muy quebradas, según la Gobernación.

Así es el ‘remanso de paz’ del suroeste antioqueño, un destino con paisajes únicos y una historia ligada al oro

Cuenta con 23 municipios y uno de ellos es Montebello, reconocido con el apelativo de “pueblo culto por excelencia”. Es un destino rodeado de montañas y paisajes naturales, que combina riqueza histórica, tradiciones y escenarios que lo convierten en una alternativa para quienes buscan conocer otros rincones del departamento.

Uno de sus principales atractivos está en el corregimiento de Sabaletas, donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, considerada la construcción religiosa más antigua de Antioquia y un importante testimonio del periodo colonial.

Esta edificación de estilo colonial que fue construida a principios del siglo XVII y declarada Monumento Nacional mediante el Decreto 3003 de 1984. La Fundación Ferrocarril de Antioquia se encargó de restaurarla en el período comprendido entre 1997 y 2000.

En el corregimiento de Sabaletas se encuentra la primera Capilla construida en el departamento de Antioquia. Foto: Cortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / APICortesía - Administración Municipal de Montebello, Antioquia / API

Diciembre dos veces en el año

Una de sus particularidades es que ‘celebra la Navidad’ dos veces en el año. Allí viven como todo el mundo el diciembre en la época tradicional, pero en julio también tienen su propia festividad llamada “Como en diciembre”, un evento organizado por la Sociedad San Vicente de Paúl con el objetivo de recoger fondos para el sostenimiento de sus obras de solidaridad.

Durante años fue un evento privado, con venta de boletas, pero en 2026, la organización decidió trasladarlo al parque principal del pueblo y abrirlo a toda la comunidad.

El rincón de Antioquia donde vivió la primera santa de Colombia: un destino lleno de historia y café

En este encuentro, quienes participan del mismo, hacen todo lo relacionado con Navidad, alimentación, música, se dan el abrazo de las 12 de la noche del 24 y 31 de diciembre, pero a mitad de año, una celebración con mucha tradición y mística.

Sitios de interés

Ubicado a solo dos horas de Medellín, capital del departamento, Montebello les ofrece diversidad de atractivos a los turistas, con una oferta de naturaleza que permite realizar actividades de turismo ecológico y de aventura.

Cascada La Honda en Montebello, Antioquia. Foto: Crédito: Administración Municipal de Montebello Antioquia / API

Entre los lugares que se pueden visitar está la cascada Agua Blanca, a la que se llega a través de un sendero ecológico que conduce hasta sus aguas cristalinas. Otra opción es el cerro El Rodeo, conocido también como Cristo Rey, desde cuya cima se aprecia una panorámica de Montebello y de varios municipios cercanos. De acuerdo con Puebliando por Antioquia, este sitio es una alternativa para disfrutar en familia.

Otro sitio de interés es el cerro San José, donde se encuentra el monumento dedicado a este santo, inaugurado el 3 de junio de 1932. Su ubicación en la parte alta permite apreciar parte del entorno natural del municipio y disfrutar de un ambiente tranquilo y de contacto con la naturaleza.