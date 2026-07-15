Así es el ‘remanso de paz’ del suroeste antioqueño, un destino con paisajes únicos y una historia ligada al oro

Una de las nueve subregiones que conforman el departamento de Antioquia es la suroeste.

Esta zona, que está conformada por 23 municipios, es considerada como ideal para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo.

Uno de sus municipios es Titiribí, ubicado a 53 kilómetros de Medellín, una hora y 35 minutos en vehículo, y conocido como el ‘remanso de paz’.

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, el territorio donde se ubica el municipio fue descubierto por el mariscal Jorge Robledo en 1541.

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Posteriormente, la población fue fundada el 17 de abril de 1775 en territorios que pertenecían a los indígenas nutabes, los cuales eran liderados por el cacique Titiribí, de quien toma su nombre actual.

La Gobernación también señala que en el pasado el municipio fue epicentro de una importante actividad minera de oro, que atrajo familias de Medellín y del mundo. “El actual Museo del Oro alberga el vestigio de Titiribí como el mayor proveedor de oro de la época hispánica en Colombia”, afirma.

“Este municipio posee paisajes montañosos únicos en el suroeste además cuenta con historias fabulosas alrededor del oro, las minas, las fondas, la danza y el folclor”, subraya.

Titiribí, municipio de Colombia, localizado en la subregión suroeste del departamento de Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Titiribí-Antioquia

Atractivos

El portal de turismo Antioquia Travel destaca entre los principales sitios de interés al museo Luis María Mejía, ubicado a un kilómetro de la cabecera municipal.

En la edificación se detalla la historia del municipio y el rol determinante que tuvo la actividad minera.

Otro lugar relevante es la zona ecológica El Tambo, lugar atractivo para que las personas puedan disfrutar de un “clima cálido, la pesca deportiva y una buena compañía”.

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Los caminos de de herradura son otro sitio imperdible. Se caracterizan por haber sido una de las principales vías de acceso de los habitantes del municipio. Por ellas se movilizaban los recursos hallados en las minas en la época de la conquista.

Antioquia Travel también resalta al corregimiento de Sitio Viejo, que era el lugar en el que se desarrollaban las actividades mineras. Actualmente, es una zona de estudio arqueológico y turismo cultural.

El templo Nuestra Señora de los Dolores, que tiene un estilo de construcción republicano, es otro lugar imperdible para visitar.

Adicionalmente, en el parque principal, el cual se describe como una herradura gigante, se encuentran múltiples edificaciones y bustos de personajes de interés como el monumento a Juan B. Montoya y Flórez, a Luis Zea Uribe, a Simón Bolívar y a Antonio José Cadavid.