Cartagena alcanza cifra récord en conectividad aérea: estos son los destinos internacionales a los que se puede viajar desde la ciudad

La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) presentó el balance actualizado de conectividad aérea de la ciudad con corte a junio de 2026.

De acuerdo con la entidad, los resultados confirman el buen momento que vive la capital de Bolívar como uno de los destinos más apetecidos, competitivos y mejor conectados del país.

“Gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado, Cartagena cuenta con una oferta aérea robusta operada por más de 16 aerolíneas aliadas, conectando de forma directa a la ciudad con 21 destinos activos a través de 547 vuelos semanales”, señaló.

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Conectividad aérea de Cartagena (A junio de 2026)

Frecuencias totales: 547 vuelos semanales directos conectan a Cartagena con el país y el mundo.

Rutas activas totales: 21 destinos directos (6 nacionales y 15 internacionales).

Conectividad nacional: 434 vuelos semanales repartidos en 6 destinos clave:

Bogotá (BOG): 239 frecuencias semanales.

Medellín (MDE): 117 frecuencias semanales.

Cali (CLO): 27 frecuencias semanales.

Pereira (PEI): 15 frecuencias semanales.

San Andrés (ADZ): 25 frecuencias semanales.

Bucaramanga (BGA): 11 frecuencias semanales.

Conectividad Internacional: 113 vuelos semanales que conectan a la ciudad con 15 destinos globales (9 regulares y 6 estacionales):

Ciudad de Panamá (PTY): 32 frecuencias semanales.

Miami (MIA): 15 frecuencias semanales.

Lima (LIM): 10 frecuencias semanales.

Ciudad de México (MEX): 10 frecuencias semanales.

Nueva York (JFK): 7 frecuencias semanales.

Ámsterdam (AMS): 7 frecuencias semanales.

Fort Lauderdale (FLL): 6 frecuencias semanales.

Atlanta (ATL): 3 frecuencias semanales.

Santo Domingo (SDQ): 2 frecuencias semanales.

Rutas estacionales: (se activan por temporadas) Montreal (4 frecuencias), Toronto (3 frecuencias), Santiago de Chile (3 frecuencias), Zúrich (2 frecuencias), Punta Cana (2 frecuencias) y Madrid (1 frecuencia).

Cartagena. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Expansión de rutas de Cartagena

La Corporación Turismo señaló, además, que la red aérea de la ciudad continuará en expansión durante el segundo semestre del año con importantes novedades internacionales:

Estados Unidos: A partir del 17 de diciembre de 2026, iniciarán operaciones las rutas directas hacia Houston (IAH) y Washington D.C. (IAD) con 4 frecuencias semanales cada una.

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Argentina: Para la temporada de fin de año y comienzos de 2027 (noviembre de 2026 a marzo de 2027), se activará la ruta directa a Buenos Aires (Aeroparque - AEP) con un vuelo diario (7 frecuencias semanales).

“La conectividad aérea es la columna vertebral de nuestro desarrollo económico y turístico. El balance del primer semestre de 2026 es extraordinariamente positivo: haber movilizado a más de 1.9 millones de turistas y visitantes por vía aérea a través del aeropuerto internacional Rafael Núñez evidencia que las estrategias de promoción internacional y alianzas con aerolíneas están dando frutos históricos”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo Cartagena.