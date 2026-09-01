El Tolima es un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, aventura, cultura y descanso en un mismo viaje. Los turistas se encuentran con paisajes que se mueven entre montañas, ríos, cascadas, bosques, cañones y zonas de clima cálido y frío, ofreciendo escenarios perfectos para practicar senderismo, ecoturismo y avistamiento de fauna, entre otras actividades al aire libre.

El colorido destino tolimense donde comer empanadas colombo-argentinas es uno de los mejores planes

A esta riqueza natural se suma la identidad cultural y gastronómica de esta región del país, reconocida por tradiciones como el Festival Folclórico Colombiano y platos típicos como la lechona y el tamal tolimense.

Sus pueblos y municipios también permiten acercarse a las tradiciones de sus habitantes. Uno de esos destinos ideales para conocer se encuentra a tres horas de Ibagué y encanta con diversidad de atractivos naturales como cascadas, lagunas y cuevas que vale la pena conocer y que son ideales para desconectarse por un par de días.

En Chaparral hay varios atractivos para conocer. Foto: Guillermo Torres

Se trata de Chaparral, cuyo nombre fue dado debido a la gran cantidad de plantas que son llamadas chaparros y que se ubican en el área donde se encuentra el municipio.

Cascadas, uno de los atractivos

En este destino tolimense, que ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados, hay varias cascadas que hacen parte de sus encantos. Una de ellas es Barcelona, un escenario ideal para quienes disfrutan de los espacios naturales y las actividades al aire libre. El trayecto para llegar hasta allí permite apreciar la diversidad de flora y fauna, característica de este territorio.

También está la Laguna Cristalina, un refugio entre montañas, un entorno en el que es posible practicar senderismo y pesca, mientras se disfruta de la tranquilidad y la belleza de sus alrededores.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

En estas tierras hay varias cuevas que vale la pena conocer. Por ejemplo, están las Cuevas de Tuluní, un atractivo natural que conserva buena parte de su entorno en muy buen estado.

Según la Gobernación del Tolima, el recorrido permite conocer dos cuevas con características particulares. La primera, conocida como la Cueva de los Guácharos, permanece completamente alejada de la luz solar y tiene como habitantes a estas aves nocturnas, que forman parte del encanto del lugar. La segunda sorprende por sus antiguas formaciones rocosas, esculpidas durante miles de años por la naturaleza.

Chaparral es uno de los destinos para visitar en el Tolima. Foto: Guillermo Torres

También están las Cuevas Copete, un conjunto de siete cavidades que el paso del agua ha formado a través de las rocas calizas, creando un escenario ideal para practicar ecoturismo y descubrir paisajes poco convencionales.

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En el casco urbano

Así mismo, en el casco urbano hay encantos que vale la pena conocer. En el centro del pueblo está el Parque de los Presidentes, que rinde homenaje a los mandatarios que nacieron en este municipio. Uno de sus elementos más representativos es la tradicional “Palma del Chismoso”, un punto de encuentro que durante generaciones ha sido testigo de historias de amor, serenatas, conversaciones, celebraciones y momentos compartidos entre los habitantes. También está la Parroquia San Juan Bautista, cuyo origen se remonta al siglo XVIII.