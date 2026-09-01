¿Cuáles son los mejores meses para viajar a París, a precios más bajos y sin multitudes?

París es uno de los destinos más apetecidos por los viajeros en todo el mundo, gracias a la combinación de historia, arte, arquitectura, gastronomía y romance que ofrece a sus visitantes.

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La capital francesa exhibe algunos de los lugares más reconocidos internacionalmente, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame y el río Sena, además de barrios emblemáticos como Montmartre y Le Marais.

A estos encantos se suman sus cafés, restaurantes, boutiques y calles que permiten disfrutar de la ciudad tanto para una primera visita como para quienes regresan en busca de nuevas experiencias.

Esta ciudad es un referente mundial de la moda, la cultura y la gastronomía, y su amplia oferta de museos, espectáculos, parques y actividades la convierte en un destino con opciones para todo tipo de viajeros.

Montmartre es uno de los barrios más reconcidos de París. Foto: Getty Images

¿Cuál es la mejor época para viaja más barato?

Si bien esta es una ciudad de la que se puede disfrutar en cualquier época del año, si los viajeros buscan encontrar mejores precios y evitar las multitudes, lo recomendable es planear el viaje para meses de temporada baja.

De acuerdo con la publicación Condé Nast Traveler, si el turista busca un clima cálido sin pagar precios elevados, se puede viajar en temporada baja, por lo que la recomendación es visitar la ciudad a principios de otoño, en el mes de septiembre.

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De igual forma, para quienes anhelan la belleza del invierno, ir a París en enero garantiza un paisaje invernal y algo que resulta interesante es que es muy posible que en esta ápoca la ciudad aún conserve sus adornos navideños.

De acuerdo con datos de Kayak, enero, marzo y septiembre suelen ser los meses más económicos para viajar a París, debido a que coinciden con periodos sin vacaciones escolares ni días festivos, lo que puede favorecer tarifas más bajas. Sin embargo, quienes elijan los primeros meses del año deben tener en cuenta las bajas temperaturas.

Zona de baño en el río Sena, en París. Foto: AP

¿Qué se puede hacer en París?

En esta ciudad, los turistas tienen variedad de actividades para desarrollar y disfrutar de su patrimonio, cultura y ambiente. Además de visitar la Torre Eiffel, recorrer el Museo del Louvre, caminar por las orillas del río Sena y conocer lugares emblemáticos como la Catedral de Notre Dame, también se puede ir al Arco del Triunfo y la Basílica del Sagrado Corazón.

A esto se suman otros planes, entre ellos, recorrer barrios como Montmartre y Le Marais, caminar por los jardines de Luxemburgo y las Tullerías o hacer una excursión al Palacio de Versalles.

La capital francesa también es un buen lugar para probar la gastronomía local, visitar mercados y recorrer sus calles y plazas. Al caer la noche, la ciudad adquiere una atmósfera especial, por lo que disfrutar de sus monumentos iluminados, dar un paseo en barco por el Sena o simplemente contemplar el ambiente es uno de los mejores planes.