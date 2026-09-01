Los rincones encantadores de Colombia, destacados como los mejores viajes de ensueño en este 2026 por famosa guía de viajes

Sudamérica tiene una enorme variedad de destinos capaces de convertirse en el viaje soñado de cualquier aventurero. Desde glaciares y desiertos que parecen de otro planeta hasta selvas, playas y antiguas ciudades, el continente ofrece opciones para quienes buscan experiencias diferentes.

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Lonely Planet destacó ocho recorridos que vale la pena tener en el radar durante 2026, entre ellos uno que tiene a Colombia como protagonista.

La propuesta para Colombia invita a realizar un recorrido que va del desierto a la selva, aprovechando la diversidad de sus paisajes y culturas. El viaje puede comenzar en La Guajira, al norte del país, donde los lugares áridos y la presencia de los Wayúu crean una experiencia particular.

Más adelante aparecen Cartagena y sus calles amuralladas, un destino que combina historia, arquitectura, gastronomía y ambiente caribeño.

Los senderos de la Ciudad Perdida son ideales para practicar trekking Foto: Getty Images

El recorrido también puede llevar a Santa Marta, una ciudad con un ritmo más tranquilo y menos concurrido. Desde allí se abren las puertas a lugares como el Parque Nacional Natural Tayrona, Minca y la Ciudad Perdida, esta última accesible únicamente mediante una caminata.

Para quienes quieran continuar la aventura, el trayecto puede acercarse al Golfo de Urabá y las zonas selváticas del Darién.

Pero Colombia no es la única opción que aparee en la lista. Brasil propone una aventura por el Amazonas, con Manaos como punto de partida para recorrer ríos, alojamientos en medio de la selva y poblaciones hasta llegar a Belém.

Se trata del lugar más parecido a Marte en la Tierra. Foto: Getty Images

Chile también está con el desierto de Atacama, famoso por sus géiseres, formaciones rocosas, lagunas y cielos ideales para observar estrellas. Río de Janeiro, en Brasil, combina playas, montañas, naturaleza y vida nocturna.

Para los amantes del senderismo, la Patagonia de Chile y Argentina ofrece glaciares, lagos y montañas, mientras que las islas Galápagos, en Ecuador, permiten acercarse a especies únicas y a los escenarios relacionados con la evolución estudiada por Charles Darwin.

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Bolivia suma el Salar de Uyuni, con su inmensa superficie blanca y el efecto espejo que aparece después de las lluvias. Perú, por su parte, cierra la lista con antiguas civilizaciones, ruinas y lugares como Machu Pichu y Choquequirao.

Esta lista muestra que, para 2026, Sudamérica tiene opciones para prácticamente todos los gustos y Colombia destaca por reunir varios mundo en un mismo recorrido.