El departamento de Santander es considerado uno de los destinos más imponentes y biodiversos de Colombia, ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Es un territorio con grandes encantos, entre ellos, el Cañón del Chicamocha, su mayor estandarte.

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Los viajeros también se encuentran allí con verdes montañas, cuevas misteriosas, cascadas ocultas y ríos caudalosos que han convertido a la región en la capital de los deportes extremos del país, especialmente el municipio de San Gil donde es posible practicar rafting, parapente, espeleología y senderismo de alta montaña, entre muchas otras actividades.

Más allá de la adrenalina, Santander cautiva con su riqueza histórica, su arquitectura colonial y una deliciosa gastronomía, lo cual se complementa con un clima agradable.

En su amplia oferta, en la que se incluyen 87 municipios, hay uno que tiene nombre de ciudad española y que encanta con sus lindos paisajes y es ideal para conectar con la naturaleza haciendo avistamiento de aves o caminando.

Málaga es un destino tranquilo y de conexión con la naturaleza. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Málaga/API.

Se trata de Málaga, un pueblo ubicado a unas cuatro horas de Bucaramanga. Destaca por combinas sus atractivos naturales y culturales convirtiéndose en una opción para quienes desean alejarse de los destinos más concurridos y disfrutar de diferentes experiencias.

Los encantos de Málaga

De acuerdo con información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Málaga se caracteriza por su riqueza natural y biodiversidad. Uno de los planes que pueden realizar los visitantes es el avistamiento de especies, actividad que permite observar una amplia variedad de pájaros entre la vegetación mientras se disfruta de un entorno tranquilo.

El pequeño pueblo de Santander con más de cuatro siglos de historia: allí se celebró la primera misa católica de la región

El contacto con la naturaleza también puede darse a través de caminatas por antiguos caminos utilizados por los habitantes de la región, recorridos que permiten conocer paisajes y descubrir diferentes especies de flora y fauna.

Para los más aventureros, las montañas cercanas ofrecen escenarios para practicar trekking y escalada, siguiendo senderos que además permiten acercarse a parte de la historia y las tradiciones del municipio.

En Málaga hay diversidad de planes para hacer. Foto: Facebook Alcaldía de Málaga.

La oferta turística incluye lugares como la quebrada Los Cojos, donde se pueden practicar actividades de aventura como torrentismo, canyoning y rappel, además de realizar caminatas. Otro sitio de interés es Peña Lisa o Loma del Contento, un lugar perfecto para el senderismo.

A estos destinos se suma la quebrada La Virgen y las Cuevas del Calichal Alto y Bajo, estas últimas con posibilidades para practicar espeleología, escalada, rappel y senderismo. Gracias a esta combinación de naturaleza, aventura y patrimonio cultural, Málaga ofrece distintas alternativas para descubrir el territorio santandereano desde diferentes frentes.

El municipio se encuentra a 2.235 metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura promedio cercana a los 18 grados centígrados, condiciones que favorecen todas estas actividades.