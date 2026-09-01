Colombia cuenta con numerosos destinos que invitan a descubrir su riqueza histórica, cultural y tradicional. Las opciones son múltiples, pero entre ellas sobresalen los pueblos pintorescos, muchos de los cuales conservan la arquitectura colonial, mientras otros sorprenden por sus calles llenas de color, fachadas llamativas y detalles que reflejan la identidad de cada región.

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Son lugares que ofrecen experiencias diferentes y que bien merecen estar en la lista de destinos por conocer, pues tienen mucho que mostrar más allá de su belleza arquitectónica en la que el color es protagonista.

Los encantos de Jardín

Uno de esos encantadores destinos es Jardín, en Antioquia, reconocido por la ONU Turismo como uno de los pueblos más bellos para hacer turismo rural. Este destino fue elegido por los Best Tourism Villages, que reconocen iniciativas sostenibles, pero, además, destacan sus encantos naturales y urbanos.

De acuerdo con información de la Alcaldía, cada rincón del municipio cuenta una historia, cada paisaje refleja su esencia y cada tradición es un legado que une a sus habitantes.

Este es uno de los municipios más coloridos de Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin duda, es uno de los destinos más atractivos y bellos de Antioquia, ubicado a tres horas de Medellín. La estrategia turística Antioquia Mágica indica que entre las características de este pintoresco pueblo está su arquitectura colonial, sus conocidos balcones coloridos y decorados con flores, sus colores y su amplio parque principal, que invita a la tertulia y permite un ambiente agradable para propios y extraños.

Encantos naturales

Más allá de sus coloridas calles y su encanto urbano, este es un destino rodeado de una naturaleza exuberante que ofrece múltiples opciones para los amantes de la aventura y el senderismo.

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Dentro de su oferta, los viajeros pueden disfrutar de cascadas, lagos y caminos rodeados de vegetación y para quienes desean quedarse para apreciar cada uno de sus encantos, en sus alrededores se encuentran fincas-hotel y alojamientos campestres desde los que es posible disfrutar de los paisajes de la región.

La visita a Jardín también permite acercarse a las tradiciones locales. Sus fincas cafeteras ofrecen la oportunidad de conocer de cerca la cultura alrededor de este grano, mientras que las trucheras y los sitios de interés histórico y cultural complementan el recorrido por el municipio.

Jardín destaca por la belleza de sus paisajes y su cultura cafetera. Foto: Getty Images

Adicionalmente, ofrece le oportunidad de recorrer sus históricos caminos de herradura, rutas que en el pasado conectaron al municipio con otras regiones y fueron esenciales para el transporte de café y mercancías.

Este pueblo, ubicado en el suroeste de Antioquia, hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y su zona urbana está asentada en un valle de aproximadamente 500 hectáreas, desde donde se observa la belleza y majestuosidad de los Farallones del Citará en límites con el departamento del Chocó.

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Se dice que este es un destino para disfrutar en pareja, con familia o amigos y que, gracias a la variedad de experiencias que ofrece, siempre deja algún rincón nuevo por descubrir en cada visita.