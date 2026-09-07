El presidente Abelardo De La Espriella sigue dando golpes contundentes a la criminalidad y a las organizaciones armadas ilegales. En las últimas horas, anunció que se incautaron 1,7 de marihuana y tres personas resultaron capturadas por tráfico de estupefacientes.

Abelardo De La Espriella, un mes en el poder: terremoto, incendios, golpes contra el crimen y acciones firmes marcan su arranque

Según dijo, en la vía entre Villa Rica (Cauca) y Palmira (Valle del Cauca), la Policía incautó 1,7 toneladas de marihuana que eran transportadas de manera oculta en un tractocamión.

De La Espriella informó que el cargamento había salido de Caloto, Cauca, y tenía como destino Barranquilla, donde sería recibido, distribuido y comercializado por Los Costeños, a quienes el mandatario calificó como un grupo “narcoterrorista”.

“Seguimos golpeando al narcotráfico en toda su cadena: producción, transporte, distribución y comercialización. Cada tonelada que incautamos es dinero que no llegará a las estructuras criminales para financiar armas, sicarios y terrorismo”, aseguró De La Espriella.

El presidente reiteró su mensaje en contra de la criminalidad. Dijo que continuará combatiendo a estas estructuras, entre las que están Los Costeños. “Vamos por sus cabecillas, sus finanzas y sus redes. No van a tener un minuto de tranquilidad”, dijo.

Se trata de un nuevo golpe contra la criminalidad. Horas antes, el mandatario había revelado que la Policía capturó en Aracataca, Zona Bananera y San Sebastián de Buenavista a 11 personas por los delitos de extorsión y tráfico de armas de fuego. Además, un menor de edad fue aprehendido.

Entre los capturados se encontraban alias Zarco, Chatarro, Cara de Palo y Monteriano, que eran integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Clan del Golfo y Los Primos.

Según dijo el mandatario, en los operativos fueron incautadas 9 armas de fuego, munición, 4 motocicletas, 4 celulares y un inhibidor de señal.

El presidente Abelardo De La Espriella destacó el trabajo de la fuerza pública. Foto: Foto: Presidencia

El mandatario insistió en que no tendrá compasión con los delincuentes. “El mensaje para los bandidos es claro: vamos por ustedes. Al comerciante, al campesino, al empresario y a cada familia del Magdalena los vamos a liberar del miedo y de la extorsión”, afirmó.

El presidente dijo que no habrá un territorio en el país que esté vedado para la fuerza pública y que ninguna organización criminal será intocable. “Los vamos a capturar, judicializar y sacar del mercado delictivo”, señaló.

En las últimas 24 horas se han logrado 15 capturas y se han incautado 589 kilogramos de marihuana, adicionales a los ya anunciados; 2.340 kilogramos de hoja de coca; 21.706 galones de insumos líquidos y 570 kilogramos de insumos sólidos. Además, fueron afectados 15 laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca. En el departamento de Putumayo, la Policía incautó 6.340 galones de crudo destinados a la refinación ilícita.

Desde el 7 de agosto, la fuerza pública ha logrado 15.401 capturas, ha incautado 71.873 kilogramos de estupefacientes, ha sacado de circulación 1.595 armas de fuego y ha erradicado 1.407,3 hectáreas de coca.