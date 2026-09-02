Menor de edad fue apuñalada en su rostro y espalda en Bogotá: Policía explicó lo sucedido

Un nuevo hecho de intolerancia y violencia se registró en el norte de Bogotá, donde una menor de edad sufrió heridas de gravedad tras ser atacada con un arma cortopunzante.

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De acuerdo con el informe inicial entregado a SEMANA por la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente violento tuvo lugar en el sector de Canaima, ubicado en la localidad de Usaquén.

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Las autoridades informaron que el ataque se produjo en las primeras horas de la madrugada del pasado domingo 30 de agosto. Uniformados de la institución atendieron el llamado de la comunidad para auxiliar a una adolescente de 17 años que presentaba múltiples lesiones en el rostro y en la espalda.

Traslado de urgencia al hospital

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma blanca, las autoridades coordinaron el traslado inmediato de la víctima hacia las instalaciones del Hospital Simón Bolívar, en una ambulancia.

En la división de Urgencias, la joven recibió la atención médica y quirúrgica requerida para estabilizar su estado de salud.

La adolsente fue trasladada a la sala de urgencias del Hospital Simón Bolívar. Foto: A.P.I

Frente a las causas que originaron el hecho, la Policía señaló que las lesiones sufridas por la menor de edad habrían sido causadas en medio de una discusión violenta.

La hipótesis inicial de las autoridades señala que el hecho se habría desencadenado a raíz de una fuerte discusión entre la víctima y su pareja sentimental.

Indagaciones y versiones sobre el presunto agresor

Sobre la identidad del presunto atacante, la Policía detalló que no hay aún ningún sospechoso del trágico hecho; sin embargo, ha circulado información que vincula con el caso a Kevin Mateo López Ferrucho, un hombre de 24 años de edad, señalándolo como el presunto responsable de las agresiones cometidas contra la menor.

Aún se está a la espera de que se identifique a los sospechosos del hehco. Foto: Getty Images

No obstante, los organismos de investigación judicial precisaron que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre dicha vinculación.

La Policía Metropolitana reiteró que la recolección de pruebas continúa para determinar la identidad exacta del autor material y esclarecer completamente los hechos ocurridos en el barrio Canaima.

Las autoridades de la capital hicieron un llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos mediante el diálogo y evitar desenlaces violentos que comprometan la vida de los jóvenes.

Asimismo, la Policía de Bogotá invitó a la comunidad a denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar o de género a través de las líneas de atención y emergencia institucional.

El caso se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en los actos urgentes que permitan formalizar la orden de captura correspondiente contra el agresor.