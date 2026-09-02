Caos en Bogotá: siniestro en la calle 80 y falla semafórica dejan sectores sin movilidad, ¿cómo está el panorama?

Bogotá amaneció este miércoles 2 de septiembre con una serie de panoramas que han afectado la movilidad de la capital de Colombia.
Los sucesos se han presentado en la calle 80, donde reportes de las autoridades indican un siniestro vial, esto tras el choque entre dos buses intermunicipales que llegaron a afectar la operación de tránsito tanto para conductores como para los vehículos de TransMilenio.
⏰ #TMAhora (9:02 a. m.)— TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2026
📍 Calle 80 (autopista Bogotá - Medellín):
⛔️ Por siniestro vial ajeno a la operación, que ocurrió en la salida de la calle 80, se cancela la ruta alimentadora del corredor y se retorna la flota en la carrera 107. pic.twitter.com/Nsq6zFUN2I
Los hechos derivaron en que varios usuarios tomaran la decisión de salir de los buses de transporte en los que estaban movilizándose para posteriormente empezar a caminar en búsqueda de nuevas alternativas para llegar a sus destinos.
Calle 80 en este momento.— Nicolás Botero (@BoteroNicolas00) September 2, 2026
Transporte de mierda pic.twitter.com/uoYY2RGnuL
Sin embargo, el accidente que provocó un gran congestionamiento vehicular no ha sido el único hecho que ha afectado la movilidad de Bogotá, ya que las entidades de tránsito también reportaron sobre una falla semafórica ubicada a la altura de las estaciones Polo, Héroes y Calle 76.
Esto ha derivado en una alta congestión vehicular, generando demoras en la operación de los servicios troncales NQS, Suba, Calle 80 y Autopista Norte. Por ende, agentes de movilidad acompañan la zona para atender la novedad.
⏰ #TMAhora (9:29 a. m.)#Actualización— TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2026
📍 Calle 80:
⛔️ Por siniestro vial, ajeno a la operación que ocurrió en la salida de la calle 80, se cancela la ruta alimentadora del corredor y se retorna flota en la carrera 107.
⛔️ Debido a una falla semáforica a la altura de las… pic.twitter.com/f7pinooiPs
Sin embargo, al igual que lo registrado en la calle 80, cientos de ciudadanos también optaron por salir de los buses de TransMilenio para evitar la alta aglomeración que se encuentra en la zona.
@TransMilenio nos pueden informar por que está colapsado el sistema en la troncal de la carrera 30?— Jesús David Araque (@araqueconcejal) September 2, 2026
Hay una fila gigantesca de buses detenidos desde la Calle 80 hasta la Calle 13 aproximadamente. Los usuarios se han tenido que bajar y caminar.
Esto no puede suceder en una… pic.twitter.com/9OmqvjuU1B
Así está el panorama actual en Bogotá
Los últimos reportes presentados por TransMilenio indican que hacia las 10:26 de la mañana se pudo atender el siniestro vial en la calle 80 que derivó en el congestionamiento vehicular del sector, permitiendo así que mejoraran las condiciones de movilidad.
No solamente eso, sino que también permitió la reanudación de las operaciones de la ruta alimentadora del corredor y la cancelación de los retornos de la flota en la carrera 107.
⏰ #TMAhora (10:32 a. m.)#Actualización— TransMilenio (@TransMilenio) September 2, 2026
📍 Troncal Calle 80:
✅ Tras atenderse el siniestro vial, ajeno a la operación, que ocurrió en la salida de la calle 80, mejoran las condiciones de movilidad. Retoma operación la ruta alimentadora del corredor y se cancelan los retornos… pic.twitter.com/PL110Ovujg
Sin embargo, aún se presentan dificultades en varias estaciones de TransMilenio derivadas de la falla semafórica, por lo que la entidad le hacía un llamado a los ciudadanos de tener la mayor paciencia posible y no despresurizar las puertas de los buses.
Fue hacia las 11 de la mañana que la entidad informó que ya disminuyó la congestión vehicular y afectación a la movilidad sobre el corredor a la altura de las estaciones Polo, Héroes y calle 76.
Asimismo, mejoró la operación en los servicios troncales NQS, Suba, Calle 80 y Autopista Norte. Aun así, hay presencia de personal de tránsito para seguir apoyando la atención de la novedad.