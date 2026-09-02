Caos en Bogotá: siniestro en la calle 80 y falla semafórica dejan sectores sin movilidad, ¿cómo está el panorama?

Bogotá amaneció este miércoles 2 de septiembre con una serie de panoramas que han afectado la movilidad de la capital de Colombia.

Cierres totales y un nuevo puente en Bogotá: así cambia la movilidad en la Autopista Sur y la 68

Los sucesos se han presentado en la calle 80, donde reportes de las autoridades indican un siniestro vial, esto tras el choque entre dos buses intermunicipales que llegaron a afectar la operación de tránsito tanto para conductores como para los vehículos de TransMilenio.

Los hechos derivaron en que varios usuarios tomaran la decisión de salir de los buses de transporte en los que estaban movilizándose para posteriormente empezar a caminar en búsqueda de nuevas alternativas para llegar a sus destinos.

Calle 80 en este momento.



Transporte de mierda pic.twitter.com/uoYY2RGnuL — Nicolás Botero (@BoteroNicolas00) September 2, 2026

Sin embargo, el accidente que provocó un gran congestionamiento vehicular no ha sido el único hecho que ha afectado la movilidad de Bogotá, ya que las entidades de tránsito también reportaron sobre una falla semafórica ubicada a la altura de las estaciones Polo, Héroes y Calle 76.

Esto ha derivado en una alta congestión vehicular, generando demoras en la operación de los servicios troncales NQS, Suba, Calle 80 y Autopista Norte. Por ende, agentes de movilidad acompañan la zona para atender la novedad.

Sin embargo, al igual que lo registrado en la calle 80, cientos de ciudadanos también optaron por salir de los buses de TransMilenio para evitar la alta aglomeración que se encuentra en la zona.

@TransMilenio nos pueden informar por que está colapsado el sistema en la troncal de la carrera 30?



Hay una fila gigantesca de buses detenidos desde la Calle 80 hasta la Calle 13 aproximadamente. Los usuarios se han tenido que bajar y caminar.



Esto no puede suceder en una… pic.twitter.com/9OmqvjuU1B — Jesús David Araque (@araqueconcejal) September 2, 2026

Así está el panorama actual en Bogotá

Los últimos reportes presentados por TransMilenio indican que hacia las 10:26 de la mañana se pudo atender el siniestro vial en la calle 80 que derivó en el congestionamiento vehicular del sector, permitiendo así que mejoraran las condiciones de movilidad.

No solamente eso, sino que también permitió la reanudación de las operaciones de la ruta alimentadora del corredor y la cancelación de los retornos de la flota en la carrera 107.

Sin embargo, aún se presentan dificultades en varias estaciones de TransMilenio derivadas de la falla semafórica, por lo que la entidad le hacía un llamado a los ciudadanos de tener la mayor paciencia posible y no despresurizar las puertas de los buses.

Fue hacia las 11 de la mañana que la entidad informó que ya disminuyó la congestión vehicular y afectación a la movilidad sobre el corredor a la altura de las estaciones Polo, Héroes y calle 76.

Asimismo, mejoró la operación en los servicios troncales NQS, Suba, Calle 80 y Autopista Norte. Aun así, hay presencia de personal de tránsito para seguir apoyando la atención de la novedad.