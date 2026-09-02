Habló hermana de mujer que murió tras aparatoso accidente en vía Bogotá-Girardot: destapó crudo detalle sobre el conductor de la camioneta

El pasado domingo, 30 de agosto, una camioneta Mercedes-Benz que avanzaba a gran velocidad por la vía Bogotá-Girardot, chocó aparatosamente contra la parte trasera de un camión.

Tras lo anterior, una mujer identificada como Gabriela Peña Gómez, de 30 años, murió en el lugar. Entre tanto, el conductor de la camioneta, de nombre Andrés Cubillos, sobrevivió.

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Ahora, cuando han pasado pocos días de esa tragedia que enluta a una familia, Paula Peña, hermana de Gabriela, dijo estar desconcertada por el hecho que a Cubillos, uniformados que llegaron al lugar del accidente, presuntamente no le realizaron una prueba de alcoholemia.

Así quedó la camioneta tras el fuerte choque contra el camión. Foto: A.P.I.

“A mí no me cabe en la cabeza cómo, si hasta lo cogieron ahí en el momento, en el acto, no le hicieron la prueba de alcoholemia”, dijo Paula Peña en entrevista con Citytv.

La familia de la joven fallecida indicó que fue en el hospital donde a Cubillos le practicaron dicha prueba, la cual habría arrojando grado uno de alcoholemia.

“Creo que alguien nos comentó, o hay un video donde se ve que no se puede sostener, o sea, donde se ve que realmente sí estaba bastante alcoholizado; nos enteramos de que el conductor, Andrés Cubillos, había quedado en libertad por un mal procedimiento que hicieron los policías de carretera al momento del accidente”, añadió Paula Peña en el medio citado anteriormente.

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De hecho, en Citytv, Paula Peña destapó crudo detalle sobre Cubillos, segundos después de chocar la camioneta aparatosamente contra el camión.

“Lo primero que hizo fue bajarse de la camioneta, botar las latas de cerveza al barranco”, afirmó.

En tal sentido, aseguró que Cubillos no socorrió a su hermana. “Él nunca auxilió a mi hermana”.

Respecto a Cubillos, Paula Peña también manifestó en Citytv que era amigo de su hermana y que este no tenía vínculo alguno con el resto de la familia.

Si bien, serán las autoridades las que establezcan cómo ocurrió todo, Paula Peña señaló que Cubillos, al parecer, estaba apostando carreras con otro automotor, segundos antes de impactar contra el camión.

A continuación, momento exacto del accidente:

“Como iba haciendo carreras y en el exceso de velocidad, pues ahí es cuando pierde el control y se choca contra el camión”, dijo.