Violento accidente entre bus del Sitp y bicitaxi termina en tragedia: cámara registró el siniestro que dejó dos muertos

Un violento accidente de tránsito se presentó en horas de la noche de este martes, 1.º de septiembre, en el barrio Bellavista de Bogotá, en la localidad de Kennedy.

En el siniestro vial, en el que se vieron involucrados un bus del Sitp y un bicitaxi, murieron dos personas que se movilizaban en este último.

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De acuerdo con Noticias Caracol, una de las personas murió en el lugar, mientras la otra falleció en un centro hospitalario hasta donde la alcanzaron a trasladar.

Una cámara del sector registró todo. En las imágenes reveladas por el noticiero citado, se observa que el bicitaxi fue arrastrado varios metros por el automotor que, al parecer, avanzaba a gran velocidad por dicho sector residencial.

Una cámara de seguridad registró todo el accidente de tránsito. Foto: Pantallazos de video de Noticias Caracol.

Tras el fuerte choque, al lugar arribaron familiares de las dos personas que iban a bordo del bicitaxi e intentaron agredir al conductor del Sitp, quien debió refugiarse en el bus mientras llegaba la Policía.

“Venían en el bicitaxi y el bus venía a alta velocidad, y los arrastró más o menos desde la casa de tres pisos hasta acá”, dijo un testigo del accidente en diálogo con Noticias Caracol.

Luego, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y hacer un croquis que permita establecer las responsabilidades en este caso.

El pasado lunes, 31 de agosto, en la avenida de las Américas con la avenida Boyacá, en sentido oriente-occidente, se presentó otro grave accidente de tránsito.

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Desde la Secretaría de Movilidad informaron que, hacia las 5:18 a. m., se registró un siniestro vial en el que se vieron involucrados un motociclista y un peatón. Luego del fuerte choque, uno de ellos murió.

“Finalizan labores de criminalística. Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito sobre la av. Américas. @BogotaTransito y @SectorMovilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, indicó la Secretaría de Movilidad, una vez terminó el levantamiento del cuerpo.