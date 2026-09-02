En video: hombre se lanza de TransMilenio en pleno movimiento; concejal de Bogotá se pronuncia sobre el caso

TransMilenio transporta a millones de pasajeros cada día; muchos utilizan el servicio para movilizarse por la ciudad y llegar a sus respectivos lugares de trabajo o para realizar diferentes trámites en la capital. Por otro lado, también existen quejas de los usuarios sobre habitantes de calle en condiciones de vulnerabilidad que se suben al sistema de transporte y generan incomodidad entre los pasajeros.

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En las últimas horas, por medio de redes sociales, ha circulado un video en el que se puede ver uno de estos casos. El implicado sería un habitante de calle, quien aparece sentado sobre una de las puertas de un articulado. Lo grave del caso es que dicha entrada estaría abierta mientras el bus iba en movimiento.

Asimismo, en el metraje se evidencia cómo el sujeto tendría un palo en la mano, con el cual daba varios golpes a los vidrios de las puertas del TransMilenio en el que se transportaba. Además, se alcanza a escuchar cómo el hombre comienza a pedirle al conductor del vehículo que detenga para poder bajarse en plena vía.

Este tema pone sobre la mesa la seguridad en los buses, debido a que se supone que los articulados de este sistema de transporte no pueden circular por las calles de la ciudad con las puertas abiertas, por lo que el habitante de calle habría tenido que activar el sistema de seguridad que permite abrir la puerta o, en su defecto, forzarla.

Por su parte, la concejal de Bogotá, Tata Hernández, se refirió al tema y dirigió la denuncia a la Secretaría de Integración de la capital del país y a la Policía Nacional, autoridades que deberían actuar en este tipo de casos para garantizar tanto al habitante de calle como a los ciudadanos condiciones plenas de seguridad.

“La ayuda social no puede significar permisividad con este tipo de acciones. Exigimos articulación entre la Secretaría de @integracionbta y la @PoliciaBogota para devolverle el orden a la ciudad”, afirmó Hernández en su cuenta de la red social X.

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Este caso se suma a otras denuncias relacionadas con estos temas que han circulado en diferentes redes sociales, en las que varios usuarios se han quejado porque personas en condiciones de vulnerabilidad presuntamente se suben a TransMilenio para hacer destrozos o incomodar a quienes se movilizan por este medio.

La situación también vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad dentro del sistema de transporte y, al mismo tiempo, de brindar una atención adecuada a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Mientras las autoridades analizan este tipo de situaciones, los usuarios continúan haciendo llamados para que se garantice una movilidad segura y se eviten comportamientos que puedan poner en riesgo a pasajeros, conductores y demás personas que utilizan diariamente TransMilenio.