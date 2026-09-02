El pronóstico nacional según en Ideam anticipa lluvias importantes en diferentes regiones de Colombia, pero también temperaturas superiores a los promedios climatológicos y una sensación térmica muy elevada en varios departamentos.

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Las zonas en donde más lloverá en Colombia

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del centro y sur de la región Caribe, especialmente durante la noche y la madrugada.

En la Orinoquía, las lluvias más importantes se concentrarían en el suroccidente y norte de la región durante las horas de la tarde.

Para la Amazonía, se pronostican precipitaciones en el norte y occidente, principalmente durante la tarde y la noche.

También se esperan lluvias en zonas puntuales del norte y centro-occidente de la región Andina y en la región Pacífica, especialmente durante la tarde y la noche.

El pronóstico también contempla lluvias importantes en áreas del mar Caribe durante la mañana y la madrugada, particularmente en sectores del centro y suroccidente. En el océano Pacífico nacional también podrían presentarse precipitaciones durante la mañana y la madrugada.

Algunas regiones tendrán condiciones secas

No todo el país tendrá el mismo comportamiento. Se estiman condiciones mayormente secas en sectores del nororiente de la región Caribe, especialmente en el nororiente de La Guajira.

En la región Andina, el tiempo más seco se concentraría en el centro y sur, particularmente en el centro de Tolima, centro-norte de Boyacá, nororiente de Cundinamarca, centro de Huila, centro-oriente de Cauca y Nariño.

En la Amazonía, las condiciones mayormente secas se esperan principalmente en el centro y sur de Amazonas.

El pronóstico advierte que las temperaturas máximas podrían estar por encima de lo normal para la época en varios sectores.

Entre las zonas señaladas se encuentran La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Norte de Santander, además de los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.

A esto se suma un factor que puede aumentar la percepción de calor.

Las condiciones previstas, asociadas en algunos casos con altos niveles de humedad, podrían generar sensaciones térmicas muy elevadas.

Por esta razón, se establece alerta roja durante las horas de la tarde en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas y el oriente de Caquetá.

El panorama, por tanto, será contrastante: mientras varias zonas del país tendrán que estar atentas a las lluvias durante diferentes momentos del día, otras enfrentarán temperaturas elevadas y una sensación térmica que podría ser especialmente intensa durante la tarde.

Bogotá tendrá una jornada con lluvias en varias localidades de la capital, por lo que se recomienda no dejar en casa el paraguas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Pronóstico del clima para las principales ciudades

El clima tendrá comportamientos diferentes en las principales ciudades del país. Estas son las temperaturas máximas y el pronóstico para cada ciudad:

Bogotá: durante la mañana se prevén lloviznas y lluvias entre ligeras y ocasionalmente moderadas en sectores del norte, oriente y sur, principalmente durante las primeras horas.

En la tarde predominarán las condiciones secas, aunque no se descartan lloviznas o lluvias ligeras en el sur. Para la noche se estima tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima: 19 °C.

Bucaramanga: predominará el cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 28 °C.

Tunja: predominará el tiempo seco, acompañado de cielo mayormente nublado. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras durante la tarde. Temperatura máxima: 19 °C.

Medellín: se prevé cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. Temperatura máxima: 29 °C.

Cartagena: el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco durante gran parte de la jornada. En la tarde son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. Temperatura máxima: 33 °C.

Barranquilla: se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Durante la tarde podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas. Temperatura máxima: 34 °C.

Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas durante la mañana y lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante la noche. Temperatura máxima: 31 °C.