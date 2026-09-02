La prueba “reina” contra Laura Sarabia que sustenta la imputación por la prueba de polígrafo a Marelbys Meza

El proceso contra Laura Sarabia pasó por varios despachos de la Fiscalía, a medida que cambiaba de cargo en el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Estaba en anticorrupción, luego en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y así brincó hasta el riesgo de la prescripción.

Laura Sarabia, la exembajadora y antigua mano derecha del expresidente Gustavo Petro, fue citada a imputación por el polígrafo a Marelbys Meza

Este martes, la Fiscalía confirmó que el próximo 14 de septiembre se realizará la imputación a Laura Sarabia por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El ente acusador concluyó que los elementos de prueba son suficientes para llevar a la exembajadora ante un juez.

“Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acaba de radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Laura Camila Sarabia Torres como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado”, señaló el ente acusador.

Los elementos de prueba son contundentes, particularmente un principio de oportunidad que firmó un capitán de la Policía para convertirse en testigo contra Sarabia, luego de advertir que fue ella quien ordenó a la seguridad presidencial llevar a cabo las pruebas de poligrafía a su entonces niñera, Marelbys Meza.

“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía.

La declaración está contenida en el principio de oportunidad que fue aprobado por un juez y se convirtió en la base de la imputación por los delitos que anunció la Fiscalía. Se trata del capitán Óscar Leandro Mojica, exjefe de Hurto a Residencias de la Sijín de la Metropolitana de Bogotá, quien el 29 de enero de 2023 llegó al apartamento de Laura Sarabia.

“El testimonio de Óscar Leandro Mojica, cordón en los juicios orales que se surten dentro del proceso ya referido. Permitirá dar cuenta de que en efecto fue la señora Laura Camila Sarabia quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio privada, para zanjar un presunto hurto de sus pertenencias, pero utilizando bienes del Estado dispuestos para otros fines”, señala el documento de la Fiscalía.

La imputación será el punto de partida de una investigación que las víctimas de las chuzadas y el polígrafo daban por prescrita luego de años engavetada en los despachos de la Fiscalía.