El agua potable en Santa Marta, Magdalena: el reto que tienen los mandatarios locales y nacionales

En Santa Marta, Magdalena, el abastecimiento de agua potable sigue siendo el dolor de cabeza para los residentes de la ciudad y quienes llegan a disfrutar de sus encantadores paisajes, playas y la gastronomía propia. Sin embargo, el reto es aún mayor para los mandatarios locales y nacionales con esta deuda histórica que tienen con esta ciudad del Caribe colombiano.

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Abraham Katime dijo en medio de sus redes sociales que es necesario que estos procesos puedan avanzar en el menor tiempo posible sin que haya tintes políticos: “El agua no tiene color político. El 80 % de los samarios sufrimos problemas de agua y aquí nadie se salva, desde el estrato uno hasta el seis. Se debe garantizar la ejecución de la obra y evitar cualquier retroceso, porque Santa Marta no puede esperar más”.

De igual manera, precisó que “la propuesta de desalinizadora contempla una obra cuya ejecución está proyectada en aproximadamente tres años y que busca contribuir a resolver de manera estructural el déficit de abastecimiento de agua potable de Santa Marta”.

Abraham Katime. Foto: Suministrado a SEMANA.

En medio de toda esta polémica que se ha registrado en las redes sociales por este proyecto, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, dio a conocer que el proyecto se encuentra listo, pero no han girado los recursos.

“Este proyecto cuenta con una declaratoria de importancia estratégica para la Nación, Conpes 4159. Si bien los recursos están garantizados, aún no se han girado y no existe contrato de obra”, detalló el mandatario.

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Asimismo, el mandatario de los samarios agregó: “Santa Marta lleva décadas esperando resolver su deuda más antigua: el agua. Generaciones enteras de samarios han vivido esa espera. Esta es una deuda de Colombia con Santa Marta. Y hoy, el Caribe tiene un presidente costeño que entiende lo que ha vivido esta ciudad”.