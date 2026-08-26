La hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas cerca de Santa Marta: es perfecta para hacer snorkel y bucear

Santa Marta se ha consolidado a través de los años como uno de los destinos ideales para tomar unos días de vacaciones, si el plan es disfrutar de sol, playa y mar.

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Tanto dentro como a las afueras de la ciudad, este destino les ofrece a los viajeros múltiples alternativas que vale la pena conocer y disfrutar y una de ellas se encuentra a menos de 40 minutos en carro.

Se trata de Bahía Concha, un lugar reconocido por la belleza de sus paisajes, sus aguas de tonalidad azul y las montañas que rodean la costa, además de su arena blanca. Por estas características, se ha convertido en uno de los sitios que vale la pena incluir si se está de viaje por la capital del Magdalena.

Esta playa forma parte del Parque Nacional Natural Tayrona, una de las áreas naturales más emblemáticas de Colombia por la riqueza de sus ecosistemas. Más allá de su atractivo turístico, Bahía Concha también posee un valor cultural para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes consideran este territorio un espacio de especial importancia y significado espiritual.

Bahía Concha, Parque Tayrona, Santa Marta. Foto: Créditos:. Página Parque Tayrona / API

Planes en Bahía Concha

Lo mejor es que allí los viajeros pueden realizar diversidad de actividades y una de las que más llama la atención es el snorkel, porque gracias a sus aguas claras y tranquilas es posible apreciar y disfrutar de la vida marina que abunda en el lugar.

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De igual forma, los amantes del buceo tienen la posibilidad de explorar el fascinante mundo submarino del Parque Tayrona, según el portal Visit Santa Marta. Esta playa es especial para el buceo de superficie debido a la tranquilidad del mar.

Es un buen punto también para quienes desean practicar la respiración y sumergirse en las profundidades sin equipos de buceo, así como para hacer kayak, recorriendo la bahía a su propio ritmo mientras se disfruta del paisaje.

El snorkel, una de las actividades para hacer en Bahía Concha. Foto: Getty Images

El mencionado sitio web indica que allí también es posible realizar paddle surf, actividad perfecta para quienes buscan equilibrio y diversión en el agua y bicicleta marina, opción innovadora y divertida para moverse sobre el agua.

De igual forma, Bahía Concha se caracteriza por contar con una amplia zona de playa rodeada de árboles que proporcionan sombra natural, un atractivo que permite a los visitantes resguardarse del sol mientras disfrutan del paisaje y la brisa del mar. Bajo estos árboles es posible instalar hamacas o montar carpas para pasar el día en contacto con la naturaleza.

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A diferencia de otros destinos de playa, en este lugar no hay cabañas ni construcciones destinadas al alojamiento. Las opciones para quienes desean pasar la noche se limitan a las zonas habilitadas para camping y a las hamacas, lo que permite vivir una experiencia más cercana al entorno natural.