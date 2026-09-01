Alexa y Alexandra, las gemelas de dos meses que fueron separadas por el terremoto: esta es su conmovedora historia

Durante la mañana del lunes 10 de agosto, mientras miles de colombianos adelantaban sus actividades diarias, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió diferentes regiones del país.

Entre las historias que dejó el sismo se encuentra la de Luz del Carmen Guevara Palacios, una madre chocoana que tuvo que enfrentar la emergencia mientras acompañaba a su hija de apenas dos meses.

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Luz del Carmen tiene cuatro hijos: una niña de nueve años, un pequeño de tres y las gemelas Alexa y Alexandra Torres Guevara, quienes tienen dos meses de nacidas. El día del terremoto, la mujer se encontraba en un hospital de Quibdó junto a Alexa, quien nació con una cardiopatía congénita que requiere seguimiento médico permanente.

Lo que parecía ser una jornada habitual de controles médicos cambió por completo cuando comenzó el movimiento telúrico. Los daños registrados en la infraestructura del centro asistencial hicieron necesario evacuar y trasladar a la bebé junto a su madre hacia Medellín, donde fueron recibidas en la Clínica del Prado para continuar con la atención especializada que requería la menor.

El traslado significó separar a Alexa y su hermana gemela. Durante cerca de 15 días, la bebé permaneció lejos de su hogar mientras enfrentaba las complicaciones de su estado de salud. Debido a su corta edad y bajo peso, por el momento no puede ser sometida a una intervención quirúrgica, por lo que necesita un suministro permanente de oxígeno medicinal para mantenerse estable.

La madre y la pequeña recibieron atención del centro asistencial. Foto: Cortesía para SEMANA

En medio de esta situación, una familia bogotana residente en Medellín conoció el caso y decidió buscar alternativas para apoyar a Luz del Carmen y a su hija. La historia llegó al Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 7, que articuló esfuerzos con la Séptima División y la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, mediante mecanismos de acción unificada.

La búsqueda permitió atraer la atención de Oxivital, empresa antioqueña, que asumió el compromiso de entregar los equipos y tanques de oxígeno necesarios para garantizar la continuidad del tratamiento de la menor.

“Para nosotros es profundamente gratificante poder apoyar a Alexa. Ante cualquier adversidad, debemos recordar que somos humanos y que estamos aquí para servir”, manifestó Nicolás Arroyave, gerente de la compañía.

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Por otro lado, el equipo de Medellín Te Quiere Saludable, de la Secretaría de Salud de la capital antioqueña, brindó acompañamiento psicosocial a Luz del Carmen y gestionó elementos de primera necesidad para su familia, con el respaldo de ciudadanos que se sumaron a la causa.

Con el apoyo de Mónica Delgado y la Patrulla Aérea del Pacífico, se coordinó un traslado aéreo humanitario para que Alexa y su madre pudieran regresar a Quibdó. Así, después de varias semanas marcadas por la incertidumbre, la pequeña pudo reencontrarse con su hermana y el resto de su familia, en una historia que mostró cómo la solidaridad puede convertirse en una herramienta fundamental durante una emergencia.