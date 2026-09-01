Cuatro incendios forestales son atendidos este martes 1 de agosto en diferentes municipios del Tolima.

De acuerdo con Ericka Marcela Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento, uno de los focos que genera mayor preocupación está en Cunday, donde el frente tendría una longitud aproximada de siete kilómetros.

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Cuatro municipios enfrentan las emergencias

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima confirmó que a esta hora se presentan incendios forestales en Suárez, Carmen de Apicalá, Chaparral y Cunday.

Entre estas emergencias, la situación de Cunday es una de las que más preocupa a las autoridades debido a la extensión del incendio.

Para atender la emergencia, las labores se desarrollan desde dos puntos: uno por el norte y otro por el sur, de acuerdo con las capacidades disponibles para enfrentar el incendio.

La secretaria señaló que los equipos continúan trabajando para contener la emergencia y avanzar hacia su liquidación definitiva.

Cuatro incendios forestales se presentan a esta hora del martes, 1 de agosto, en los municipios de Suárez, Carmen de Apicalá, Chaparral y Cunday.



La actualización la entrega Ericka Marcela Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

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Suárez podría quedar controlado este martes

En el municipio de Suárez, las autoridades mantienen un despliegue con apoyo aéreo y terrestre. Según el reporte entregado por la funcionaria, las condiciones de la atención permiten prever que el incendio podría mantenerse controlado y, eventualmente, quedar liquidado durante la tarde.

“Con el ejercicio que se está realizando con todo el apoyo aéreo y terrestre, se podría mantener controlado el incendio de Suárez y posiblemente tenerlo liquidado en horas de la tarde”, explicó Lozano.

Sin embargo, la confirmación sobre el estado final de esta emergencia se conocerá en el Puesto de Mando Unificado (PMU) hacia las 5:00 de la tarde.

En este momento las autoridades recibirán un nuevo reporte sobre la evolución de las labores.

Ante la presencia simultánea de cuatro incendios forestales, la Gobernación del Tolima busca ampliar las capacidades disponibles para responder a este tipo de emergencias.

Lozano informó que se realizó una solicitud adicional a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el propósito de fortalecer la atención de los incendios forestales.

La petición contempla un equipo que pueda ser instalado en un helicóptero Hércules, con el objetivo de optimizar las labores de atención desde el componente aéreo.

La funcionaria señaló que actualmente están a la espera de la respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente a esta solicitud.

La intención de las autoridades departamentales es articular los recursos aéreos que puedan ser dispuestos con el personal y las capacidades terrestres necesarias para enfrentar los incendios.

“Estamos en espera de la respuesta a dicha solicitud para poder articular con el sistema aéreo y con el apoyo terrestre que sea necesario, para liquidar de forma definitiva todos estos incendios que se han venido presentando en nuestro departamento”, manifestó la secretaria.

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De esta manera, mientras continúan las labores en Cunday, Suárez, Carmen de Apicalá y Chaparral, las autoridades mantienen la coordinación de recursos y esperan fortalecer la capacidad de respuesta.

El objetivo es avanzar en el control y posterior liquidación de las emergencias.