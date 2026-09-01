Tembló nuevamente en Colombia: epicentro y hora del sismo

Un nuevo temblor se presentó en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), sobre el mediodía de este martes, 1 de septiembre, más exactamente a las 12:05 p.m.

De acuerdo con el SGC, el epicentro de este sismo fue el municipio de Montecristo, departamento de Bolívar. En cuanto a la magnitud de este, se indicó que fue de 3.9, con una profundidad superficial.

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“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-01, 12:05 hora local. Magnitud 3.9. Profundidad superficial, Montecristo - Bolívar, Colombia”, reportó puntualmente el SGC.

Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre daños estructurales y/o afectaciones a personas tras ese sismo en Bolívar.

Vale destacar que, en horas de la madrugada de este martes 1 de septiembre, la tierra también se movió en el municipio de Los Santos, Santander.

En el reporte del SGC se informó que la magnitud de ese sismo en Santander fue de 3.0, con una profundidad de 151 km.

Recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor

Desde el SGC destacan en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregan.

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Así mismo, desde esa entidad resaltan que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Es por ello que, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC que se deben tomar después de un temblor:

Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas. Si puede, ayude a las personas que lo requieran y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro.

y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, dé aviso a los bomberos y diríjase hacia una zona segura.

Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, dé aviso a los bomberos y diríjase hacia una zona segura. Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave , tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo.

, tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo. Si el sismo ha provocado el colapso de estructuras y se tienen indicios de personas atrapadas bajo los escombros, no trate de rescatarlos, puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.

Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, daños e instrucciones impartidas por las autoridades.

Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda. No improvise vías de evacuación que puedan ser peligrosas. Si tiene posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular, es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas.

Si tiene posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular, es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas. Si usted está atrapado en los escombros, pero no tiene partes de su cuerpo presionadas, trate de proteger boca y nariz para no inhalar polvo. Trate de buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar, es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o busque elementos metálicos que pueda golpear.

Trate de buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar, es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o busque elementos metálicos que pueda golpear. Si al salir a la calle encuentra postes en el piso y cables eléctricos, tenga cuidado de no tocarlos o moverlos.