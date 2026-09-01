Registran nuevo temblor en la madrugada de este 1 de septiembre: confirman epicentro, magnitud y detalles

Colombia sigue registrando actividad sísmica en distintas zonas del territorio nacional, mientras permanece la atención sobre estos fenómenos tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en ciudades como Buenaventura, Manizales, Pereira y Cali, además de varias áreas del Chocó.

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Durante la madrugada del martes 1 de septiembre se reportó un nuevo movimiento telúrico en el departamento del Chocó, específicamente en San Juan (Docordó). De acuerdo con el primer informe emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 3:48 a.m. y alcanzó una magnitud de 3.1.

Posteriormente, la entidad actualizó los datos relacionados con el sismo. En una de las revisiones se informó que el movimiento tuvo una profundidad de 48 kilómetros y se localizaron como municipios cercanos Sipí (Chocó) a 40 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 47 km, Calima (Valle Del Cauca) a 49 km.

Finalmente, el SGC entregó detalles puntuales, indicando que este movimiento telúrico registró una latitud de 4.30°, mientras que la longitud fue de -76.73°.

Tras conocerse la información, varios usuarios compartieron sus experiencias en redes sociales. Algunas personas aseguraron haber sentido la sacudida, mientras que otras indicaron que no percibieron el movimiento. La sensación de un sismo puede variar de acuerdo con factores como la ubicación, la distancia respecto al epicentro y la profundidad.

En este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan consultar únicamente información divulgada por organismos oficiales y evitar compartir versiones sin verificar que puedan generar confusión o alarma.

La actividad sísmica es habitual en Colombia debido a sus condiciones geológicas y a la interacción de diversas placas tectónicas. Por esta razón, el SGC mantiene una vigilancia constante y actualiza sus reportes con datos sobre la magnitud, profundidad, hora y ubicación de cada movimiento detectado.