Tembló en Colombia en la noche de este 31 de agosto: el SGC reveló la magnitud y el epicentro del sismo

Un nuevo movimiento sísmico fue reportado en Colombia durante la noche de este lunes, 31 de agosto. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 8:48 p. m. en el departamento de Chocó.
El organismo precisó que el epicentro se ubicó en El Litoral del San Juan (Docordó) y que el temblor alcanzó una magnitud de 3,1, con una profundidad de 49 kilómetros.
Según los datos divulgados por el SGC, el movimiento fue localizado a aproximadamente 33 kilómetros de Buenaventura, Valle del Cauca, con una latitud de 4,09 y una longitud de -76,80.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-31, 20:48 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 49 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ClX2oOfomU— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026
¿Qué está pasando con los sismos en Chocó?
El movimiento de este lunes se produce en medio de una intensa actividad sísmica que ha sido detectada en Chocó durante las últimas tres semanas, después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
De acuerdo con la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), con corte al 31 de agosto se habían contabilizado 1.340 sismos en el departamento, con magnitudes que han oscilado entre 0,6 y 4,8 y profundidades de hasta 120 kilómetros.
El Servicio Geológico Colombiano explicó que el análisis de esos eventos permitió encontrar diferencias en su ubicación, profundidad y evolución a través del tiempo. Precisamente, esas características llevaron a los expertos a identificar una dinámica más compleja que una simple sucesión de réplicas.
El organismo confirmó la presencia de un “enjambre sísmico” posterior al terremoto del 10 de agosto, fenómeno que corresponde a una concentración de numerosos movimientos en una zona y periodo determinados, sin que necesariamente todos puedan considerarse réplicas del evento principal.
El terremoto que antecedió a esta actividad ocurrió a las 7:34 a. m. del 10 de agosto, tuvo una magnitud de 7,4, alcanzó una profundidad de 103 kilómetros y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.
Según el SGC, la cantidad de energía liberada durante aquel evento fue extraordinaria: la entidad la comparó con la energía de aproximadamente 125 a 130 bombas de Hiroshima. Además de generar la esperada secuencia de réplicas, el terremoto habría desencadenado una dinámica sísmica compleja en el subsuelo de esta región.
Así, los múltiplesmovimientos detectados desde entonces no presentan todos el mismo comportamiento, una distinción que resulta clave para comprender qué está ocurriendo actualmente bajo el territorio chocoano.
🧵 ¿Qué está pasando con la actividad sísmica en Chocó después del sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto?— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 1, 2026
La RSNC ha registrado cientos de sismos en el departamento en las últimas semanas. Pero hay algo importante: no todos presentan el mismo comportamiento.
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