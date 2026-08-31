El alcalde de Medellín reaccionó ante la fallida audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero: esto dijo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció ante la fallida audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle.

La tarde de este lunes, 31 de agosto, cuando se esperaba que la juez 39 penal municipal del circuito de Medellín con función de control de garantías les imputara cargos a Miguel Quintero Calle y otras cuatro personas, su abogado, Santiago Trespalacios, sacó de debajo de la manga una carta con la que pocos contaban.

El Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura del 18 de agosto de 2026, mediante el cual se reglamenta el trámite de las solicitudes de audiencias de control de garantías en el país.

Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios. Foto: Tomado de la audiencia de imputación de cargos.

Para Trespalacios, la diligencia debía realizarse ante la jueza 27 penal municipal del circuito de Medellín con función de control de garantías y no ante la 39, a pesar de que la primera de estas lleva varios días incapacitada.

“Aquí hay un interés público, pero nosotros los jueces no podemos saltarnos las leyes, en este caso ese acuerdo, y no hay un vencimiento de términos inmediato”, dijo la jueza.

La togada argumentó además que la Fiscalía no justificó una urgencia en el desarrollo de esa diligencia, por lo que ordenó que se reprograme en los cinco días hábiles siguientes y devolvió la carpeta al centro de servicios judiciales.

Federico Gutiérrez denuncia que supuesta corrupción en periodo de Daniel Quintero Calle como alcalde habría llegado a EPM: “Supera los $ 2 billones”

“Absurdo. Por TERCERA VEZ reprograman la audiencia del hermanito del jefe de la banda y su socio. Donde se pediría que sean enviados a la cárcel. Muy raro. Para robarse a Medellín no tuvieron excusas, pero para responder ante la justicia ahí sí las tienen todas. Tienen miedo”, opinó el alcalde Gutiérrez.

“Pueden intentar dilatar todo lo que quieran, nosotros no vamos a dejar de denunciar ni de entregar las pruebas a las autoridades nacionales e internacionales. Confiamos en la justicia. Al GDO “Hermanitos Q” ya les llegó el agua al cuello", agregó.

Miguel Quintero Calle es investigado en medio del proceso de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el que ya hay una persona condenada y una más, el médico Misael Cadavid, al verse ante una inminente condena, firmó un principio de oportunidad para que cesara la persecución jurídica en su contra y se convirtió en testigo de la Fiscalía.

Misael Cadavid, imputado por presuntas irregularidades en contratos por más de 17 mi millones de pesos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Redes sociales

Daniel Quintero Calle ha reiterado en varias ocasiones que él y su hermano han sido blanco de una persecución política para afectar su deseo de ser presidente de Colombia. Él mismo está en una investigación por el caso de Aguas Vivas.

El testimonio del principal testigo que enreda a Miguel Quintero Calle en presuntos hechos de corrupción