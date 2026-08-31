Triste final en Antioquia: encontraron sin vida a Michelle Dayana, la niña de seis años desaparecida desde el 24 de agosto

La esperanza de volver a ver a Michelle Dayana Henao Chavarría con vida terminó este lunes, 31 de agosto. Después de una semana de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo de la niña de seis años en un sector rural de Buriticá, en el Occidente antioqueño.

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La pequeña estaba desaparecida desde el lunes 24 de agosto. Desde entonces, su caso generó especial preocupación debido a sus condiciones de salud y comunicación: Michelle tenía autismo, no podía hablar y padecía epilepsia, por lo que además necesitaba recibir medicamentos.

Fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien confirmó públicamente el doloroso desenlace.

“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá”.

El mandatario también dedicó unas palabras a los familiares de la niña, quienes durante siete días acompañaron las labores para encontrarla y mantuvieron viva la posibilidad de su regreso.

“A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”.

Así fueron los últimos días de búsqueda

Michelle desapareció durante la mañana del 24 de agosto. Una cámara de seguridad consiguió captar a la menor aproximadamente a las 10:05 a. m., registro que posteriormente se convirtió en una de las piezas revisadas para tratar de seguir su recorrido.

A medida que pasaban las horas sin noticias, la búsqueda fue ampliándose. Diferentes organismos recorrieron sectores urbanos y rurales de Buriticá, mientras se analizaba cualquier información que pudiera conducir hasta la pequeña.

En las labores participaron integrantes de la Policía, el Ejército, organismos de socorro y personal especializado. También fueron empleados perros de búsqueda y drones, herramientas con las que se inspeccionaron áreas de difícil acceso.

La Gobernación de Antioquia llegó a ofrecer hasta 50 millones de pesos de recompensa a quien suministrara información efectiva que permitiera establecer dónde se encontraba la niña.

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