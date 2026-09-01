Horóscopo de hoy, 1 de septiembre: esto le depara el futuro a los 12 signos, según Nana Calistar

Las predicciones del zodiaco se han convertido en una consulta habitual para muchas personas, que recurren a ellas en busca de orientación sobre lo que podría ocurrir en su día a día. Para algunos, estos vaticinios sirven como una especie de guía para tomar decisiones o saber cómo afrontar la jornada, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de hoy, 31 de agosto, por Nana Calistar: Tauro y otros signos tendrán advertencia en los negocios

En esta ocasión, la encargada de compartir sus pronósticos es la astróloga mexicana Nana Calistar, reconocida por su particular estilo, directo y sin filtros. Para este lunes, cierre del mes de agosto, presenta sus predicciones para los 12 signos del zodiaco y cuenta qué les podría deparar el futuro.

Horóscopo de Nana Calistar este martes, 1 de septiembre

Aries

“No te creas todo lo que escuchas, Aries, porque en estos días habrá gente con la lengua más rápida que la inteligencia y ciertos comentarios podrían llegar hasta tus oídos con la única intención de incomodarte. Este 1 de septiembre de 2026 comienza aprendiendo a filtrar información”.

Tauro

“Que te valga tres kilos de cacahuates los comentarios negativos de otras personas, Tauro. Este 1 de septiembre de 2026 necesitas recordar que la vida que estás viviendo es tuya, no de la vecina, del compañero metiche ni de esa amistad que critica hasta cómo respiras”.

Géminis

“Amores del pasado podrían querer meterse nuevamente en tu presente, Géminis, y ahí vas a necesitar memoria, porque luego te enseñan dos mensajes bonitos, tres recuerdos empolvados y se te olvida todo el desmadre que te hicieron pasar. Este 1 de septiembre no vuelvas a comer lo que ya vomitaste”.

Cáncer

“Es momento de dejar las cosas bien claras en el amor, Cáncer, porque una relación no puede sostenerse a base de indirectas, caras largas y el famoso ‘no tengo nada’ cuando traes hasta expediente completo de agravios. Este 1 de septiembre de 2026 comienza con la necesidad de hablar sin rodeos”.

Leo

“Antes de tomar una decisión importante, Leo, date una vuelta por tu pasado, pero nomás de visita, no vayas a querer rentar nuevamente ahí. Este 1 de septiembre de 2026 necesitarás comparar quién eras, lo que permitías y lo que ahora quieres para tu vida. Has cambiado bastante, aunque algunas veces sigues reaccionando desde heridas viejas”.

Virgo

“Ten más fe en tus sueños, Virgo, porque muchas veces eres tú mismo quien les pone el pie antes de que alguien más intente detenerlos. Este 1 de septiembre de 2026 comienza con una energía que te pide dejar de pensar tanto en lo que podría salir mal y empezar a preguntarte qué sucedería si, por una fregada vez, todo sale bien”.

Libra

“Si tienes pareja, Libra, abre bien los ojos porque una amistad podría estar mirando tu relación como terreno disponible y ya anda aventando indirectas, reaccionando de más en redes sociales o buscando cualquier pretexto para acercarse”.

Escorpio

“Una verdad que llevaba tiempo escondida podría salir a la luz en estos días, Escorpio, y sí, te va a sacar bastante de onda porque involucra a una persona de quién esperabas otra manera de actuar. Quizás descubras una mentira, una conversación que desconocías, una doble intención o simplemente entiendas finalmente por qué alguien se comportaba tan extraño contigo”.

Sagitario

“Muchos de los problemas que has cargado últimamente no vienen de falta de capacidad, Sagitario, sino de esa maña tuya de dudar justo cuando tienes que demostrar de qué estás hecho. Te emocionas con una idea, comienzas con todo y después aparece la inseguridad preguntándote si realmente podrás. Este 1 de septiembre de 2026 necesitas cambiar esa dinámica”.

Capricornio

“Ya deja de castigarte por todo lo que salió mal, Capricornio. No cada caída fue producto de tus decisiones ni tienes por qué cargar eternamente con culpas que pertenecen a otras personas. Te has cruzado con uno que otro hijo de la tiznada que llegó con cara de santo, discurso bonito y unas intenciones más chuecas que banqueta de colonia vieja”.

Acuario

“Deja de exigirte como si fueras máquina, Acuario, porque una cosa es querer superarte y otra muy distinta ponerte metas tan exageradas que terminas frustrándote antes de llegar a la mitad. Este 1 de septiembre de 2026 comienza para ti con una lección importante: aprende a avanzar por etapas”.

Piscis

“Es momento de que le metas ganas a tu cuerpo, Piscis, porque últimamente quieres resultados de gimnasio con esfuerzo de levantar el control de la televisión. Si quieres verte mejor, sentirte con más energía o recuperar esa seguridad que se te ha ido escondiendo entre pendientes y malos hábitos, tendrás que poner de tu parte”.