Técnico campeón se ofreció para volver a dirigir al Junior de Barranquilla: “Encantado”

Junior de Barranquilla está buscando nuevo director técnico, luego de anunciar la salida de Alfredo Arias. El conjunto rojiblanco tiene varios nombres sobre la mesa, aunque también ha descartado otras opciones que llegaron a sonar.

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Los tres entrenadores que siguen en contienda son Sebastián Viera, Alberto Gamero y Jorge Bava. De ahí saldrá el nuevo timonel encargado de darle vuelta a la situación en la Liga BetPlay y sumar puntos para lograr la clasificación a cuadrangulares.

En algún momento sonaron los nombres de Jorge Luis Pinto y Julio Comesaña; sin embargo, ambos se encargaron de descartar esa posibilidad. Pinto dijo que no ha recibido llamadas del Junior, mientras que Comesaña anunció directamente que no está interesado en el cargo.

El cuadro tiburón tiene programado un entrenamiento para este martes en la tarde. La expectativa es que antes de esa sesión ya exista un panorama más claro sobre el nuevo DT, que podría debutar el próximo sábado frente a Jaguares.

Alfredo Arias salió de Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Cheché Hernández se ofreció

En las últimas horas surgió un candidato que pocos tenían en cuenta. Jose Eugenio Hernández, más conocido como Cheché, aseguró que estaría “encantado” de regresar al equipo que sacó campeón en el año 2011.

“Encantado de que así fuera”, le respondió a un hincha que lo mencionó. “Todavía hay posibilidades del último baile del Carnaval”, agregó.

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Cheché Hernández sigue dirigiendo en la actualidad. A mediados de este año fue presentado como nuevo técnico de Comerciantes Unidos, equipo de la primera categoría de Perú.

De hecho, este sábado tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada, enfrentando a Universitario en condición de visitante por la fecha 8 del torneo clausura. Comerciantes aspiran a meterse en zona de clasificación a torneos internacionales, tarea para la que contrataron a Cheché por su experiencia en los banquillos.

¿Quién es Cheché Hernández? Títulos y trayectoria

Cheché Hernández es uno de los once técnicos que han sido campeones con el Junior de Barranquilla. Su campaña en el año 2011 quedó en la memoria de los hinchas, luego de terminar en la cima del ‘todos contra todos’ y ganarle la final al Once Caldas.

El estratega bogotano, de 70 años, también ha tenido bajo sus órdenes a otros grandes del país como Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional.

Su última experiencia en la Liga BetPlay fue en 2022, dirigiendo a Patriotas Boyacá. Desafortunadamente, no tuvo los resultados esperados y fue destituido tras solo 14 partidos en el banquillo del conjunto boyacense.

En 2025 dirigió al Técnico Universitario de Ecuador y este año aterrizó en Perú para asumir las riendas de Comerciantes Unidos en el torneo clausura de ese país.