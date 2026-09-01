Colombia tendrá una jornada marcada por condiciones variables, con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias previstas en amplios sectores del norte y occidente del territorio nacional.

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Lluvias se concentrarán en el norte y occidente del país

De acuerdo con el pronóstico nacional, los mayores acumulados de precipitación se esperan en la región Pacífica durante la tarde y la noche.

Sobre su plataforma marítima las lluvias más importantes podrían presentarse durante la mañana.

La región Caribe también tendrá lluvias importantes, especialmente en diferentes sectores del centro y sur.

En la región Andina, las precipitaciones se concentrarían principalmente en el norte durante la tarde y la noche.

En contraste, los menores acumulados de lluvia se estiman para sectores del centro y sur de la región Andina, particularmente en amplias zonas de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

También se prevén menores precipitaciones en zonas altas de Nariño y Cauca, dentro de la región Pacífica, y en amplios sectores del departamento del Amazonas, en el sur de la región Amazónica.

El pronóstico también señala condiciones favorables para que se registren temperaturas máximas superiores a los promedios climatológicos de septiembre en amplios sectores del sur de la región Andina.

Los departamentos de Tolima y Huila se encuentran entre las zonas donde podrían presentarse estos valores.

Además, la combinación de temperaturas y, en algunos casos, niveles importantes de humedad atmosférica podría generar sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde en amplios sectores de las regiones Andina y Amazónica.

Medellín tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras durante la mañana y una temperatura máxima cercana a los 30 °C. Foto: Getty Images

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades

El clima tendrá comportamientos diferentes en las principales ciudades del país.

Bogotá y Tunja tendrán predominio de tiempo seco, otras capitales como Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla tendrán mayor probabilidad de lluvias.