¿Se viene el temido fenómeno de El Niño en Colombia? Ideam avisa cómo arrancará el clima en septiembre

Mientras se espera la llegada del temido fenómeno de El Niño, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, entre el 1 y el 4 de septiembre, se prevé persistencia de lluvias en amplios sectores del país, especialmente en la región Pacífica, norte y centro de la región Andina, sectores del Caribe, Orinoquía y Amazonía.

En tal sentido, según el Ideam, las lluvias más intensas se esperan al inicio de la semana en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y Cesar.

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Entre tanto, hacia el final de la semana, el Ideam prevé un nuevo incremento de las precipitaciones en diferentes zonas del país.

“El tránsito de ondas tropicales favorecerá el aumento de las lluvias y la actividad eléctrica. La onda tropical No. 43 (remanente de Dolly) avanzará sobre el mar Caribe, mientras que la onda tropical No. 45 podría generar un nuevo incremento de las precipitaciones hacia el final de la semana, especialmente en sectores del Caribe y el occidente del país”, agregó el Ideam.

Sin embargo, en su reporte de este lunes, 31 de agosto, esa entidad informó que se mantienen condiciones de atención en diferentes regiones, dado a lluvias fuertes en Chocó y Valle del Cauca, niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena, así como alertas por movimientos en masa e incendios de la cobertura vegetal en sectores del país.

De la semana de 1 al 4 de septiembre, así estará el clima.

Martes 1 de septiembre

Para este martes, 1 de septiembre, el Ideam informó que persistirán las precipitaciones en la región Pacífica y en sectores de la región Andina.

“Los departamentos donde se espera que llueva son: Chocó, occidente de Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, sur de Cesar y sur de Bolívar. En la región Caribe, se mantendrán lluvias moderadas en Córdoba, Sucre y sur de Magdalena. En la Orinoquía y la Amazonía se esperan lluvias de variada intensidad y chubascos dispersos en sectores de Vichada, Guainía, Meta, Caquetá y Vaupés”, señaló el Ideam.

No obstante, en cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam informó que se proyectan condiciones de tiempo seco, con intervalos de cielo parcialmente nublado.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Miércoles 2 de septiembre

En lo que respecta el clima para el próximo miércoles 2 de septiembre, el Ideam reportó que a mitad de semana se prevé una redistribución de la nubosidad y las precipitaciones hacia el norte y centro del país, aunque continuarán las lluvias de variada intensidad en sectores de la región Pacífica, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

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Y la lluvia también caerá en región Andina, la Orinoquía y la Amazonía. Distinto será el panorama en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“En la región Andina se esperan precipitaciones en Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca, así como en áreas puntuales del sur del Caribe, especialmente en Cesar y Bolívar. En la Orinoquía y la Amazonía aumentará la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en sectores de Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y el trapecio amazónico. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco”, resaltó puntualmente el Ideam.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Jueves 3 de septiembre

El Ideam aseguró en su informe que para el próximo jueves se esperan lluvias de moderadas a fuertes en la región Pacífica, iguales a las del día miércoles, así como a lo largo de las cordilleras Occidental y Central, en sectores de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila.

“En la región Caribe se prevén lluvias más aisladas, concentradas hacia el sur de Bolívar y Sucre. En la Orinoquía y la Amazonía se esperan chubascos y tormentas eléctricas dispersas en Vichada, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas. Adicionalmente, aumentará la probabilidad de vientos fuertes en La Guajira. En la región Insular persistirá el tiempo mayormente seco”, advirtió esa entidad.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Viernes 4 de septiembre

El viernes, día de cierre de semana, el Ideam pronostica un nuevo incremento de las precipitaciones en sectores del occidente y sur del país.

Las lluvias más destacadas se prevén en Chocó, occidente de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en sectores de Santander, Norte de Santander y el piedemonte llanero de Meta y Casanare”, aseveró el Ideam.

Sin embargo, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina seguirá el predominio de tiempo seco, a diferencia de la región Amazónica.

“En la región Amazónica se prevé un incremento de las lluvias, principalmente en los departamentos de Amazonas, Vaupés y Caquetá. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará el predominio de condiciones de tiempo seco”, se concluyó.