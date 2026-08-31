Defensa Civil hizo anuncio clave ante inquietante actividad del volcán Puracé

En medio de la inquietante actividad del volcán Puracé, en Cauca, la Defensa Civil anunció durante la tarde de este lunes, 31 de agosto, que afinaron el Plan Nacional de Preparación y Respuesta para proteger a la ciudadanía en caso de ser necesario.

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“Bajo la dirección del MG (RA) Jorge Jerez y junto a la Subdirección Operativa de la @DefensaCivilCo, afinamos el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante la actividad del Volcán Puracé #CaucaCapacidades y voluntarios alistados para proteger a la comunidad”, indicaron puntualmente desde la Defensa Civil.

Bajo la dirección del MG (RA) Jorge Jerez y junto a la Subdirección Operativa de la @DefensaCivilCo, afinamos el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante la actividad del Volcán Puracé #Cauca 🌋

Capacidades y voluntarios alistados para proteger a la comunidad 🧡 pic.twitter.com/uNyk4zgbpc — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 31, 2026

A propósito, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes, 31 de agosto, que continúa en estado de alerta Naranja el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca.

En su más reciente boletín, el SGC también indicó que se mantiene en el registro un predominio de las señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente de tipo tremor (TR), que continúan localizándose bajo el cráter del volcán Puracé con profundidades menores a 1 km.

“Se mantiene el incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca (volcano-tectónica, VT), tanto en número como en energía liberada, registrándose alrededor de 150 eventos, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé, a profundidades entre 8 y 12 km respecto a su cima. Se resaltan los sismos VT registrados el 30 de agosto a las 7:29 p. m. y 9:43 p. m., y el 31 de agosto a las 3:21 p. m., con magnitudes de 2,0; 2,5 y 3,2, respectivamente, reportados como sentidos por habitantes de la zona de influencia volcánica, en los municipios de Puracé, Totoró y Popayán. El proceso de deformación lento del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga persiste”, agregaron.

En el boletín de este lunes, desde dicha entidad también informaron que desde las 2:00 p. m. de ayer domingo 30 de agosto, hasta la hora de publicación del presente boletín, se registraron dos emisiones de ceniza que, debido a las condiciones meteorológicas adversas de alta nubosidad, no pudieron ser confirmadas visualmente mediante las cámaras de vigilancia volcánica.

“El monitoreo de gases muestra que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2 ) y persiste el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono (CO2 ) medido en suelo. No se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información publicada en plataformas de información satelital”, agregaron.

Mapa de localización de eventos sísmicos tipo VT registrados entre las 2:00 p. m. del 30 de agosto y las 2:00 p. m. del 31 de agosto de 2026. Foto: Servicio Geológico Colombiano (SGC)

En tal sentido, para el SGC, los valores que se vienen registrado instrumentalmente en el volcán Puracé durante las últimas semanas, corresponden a los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica. De allí que el volcán siga en estado de alerta Naranja.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC a la ciudadanía: