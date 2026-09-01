Avalan extradición a Estados Unidos de terrorista ruso capturado en Bogotá; habría organizado complot

Denis Alimov, Denis Nazarovixh, Denis N. Alimov o Denis Nevsky eran algunas de las entidades que utilizaba el terrorista ruso capturado en Bogotá, justo cuando pretendía abordar otro vuelo con destino a la ciudad amurallada de Cartagena, en Bolívar.

Su arresto se dio el pasado 24 de febrero de 2026 y siete meses después de estar detenido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, decidió emitir concepto favorable para la extradición a Estados Unidos del ciudadano ruso señalado de terrorismo y homicidio.

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Desde el alto tribunal explicaron que el extranjero es solicitado por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por varios delitos: concierto para cometer asesinato, secuestro, proveer material en apoyo a terroristas y financiar terrorismo.

Las autoridades también lo están investigando por supuestamente proveer e intentar entregar material en apoyo a terroristas, colaborando e instigando este delito, y financiando el terrorismo.

La Corte avaló la extradición del ruso que permanece en Bogotá tras su captura, para que responda ante las autoridades estadounidenses por supuestamente organizar y promover un complot para atentar contra dos opositores del gobierno de una república extranjera.

Al alto tribunal le llegó un documento que señala a Denis Alimov como el presunto responsable de reclutar a varias personas, buscar objetivos en distintos países de Europa y la transmisión de datos técnicos y de contacto que permitieron localizar a los objetivos.

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del ciudadano ruso a Estados Unidos, después de que el mismo capturado pidió que ese trámite se adelantara de forma anticipada.

Los señalamientos en su contra

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó las múltiples identidades que utilizaba Alimov para evadir a las autoridades, y lo señaló como uno de los responsables detrás de un presunto complot para asesinar o secuestrar a dos conocidos disidentes en el extranjero.

Las autoridades en ese país expusieron que las acusaciones en su contra lo responsabilizan de intentar asesinar y secuestrar a dos conocidos disidentes en el extranjero; en su contra hay delitos de terrorismo conexos.

El Departamento de Estado confirmó en su página oficial que Denis Alimov y sus cómplices habrían intentado secuestrar a esas dos personas, situación por la que el ruso habría ofrecido 1.5 millones de dólares para los colaboradores de todo ese plan criminal.