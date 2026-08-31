Alias Jhon 40: el cabecilla de las disidencias que habría ordenado el crimen de Miguel Uribe estaría en Venezuela

Inteligencia militar confirmó que Géner García Molina, alias Jhon 40, estaría en Venezuela. Esa información apareció en medio de la ofensiva que se ha venido reforzando en contra de las disidencias de la Segunda Marquetalia, la estructura criminal que habría estado detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe.

SEMANA conoció por fuentes militares que Jhon 40, al parecer, estaría utilizando el país vecino para ocultarse de los constantes operativos y bombardeos que viene adelantando el Gobierno De La Espriella contra esas estructuras armadas ilegales. Desde el Comando General de las Fuerzas Militares tratan de establecer si esa ofensiva ha generado algún impacto en García Molina o su círculo de seguridad.

Estos serían los jefes de la estructura clandestina de la Segunda Marquetalia detrás del ataque a Miguel Uribe

Unidades militares que operan en Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Meta, Cauca y Antioquia, la misma zona de injerencia en la que delinque la Segunda Marquetalia, se encargaron de alertar el presunto escape de Jhon 40 hacia Venezuela.

García Molina fue comandante de las extintas Farc; nunca se acogió al proceso de paz con el gobierno Santos y ahora es uno de los principales líderes, junto a Luciano Marín, alias Iván Márquez, de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de ese antiguo grupo guerrillero que ha tomado fuerza a punta de violencia, asesinatos y atentados.

El precandidato presidencial Miguel Uribe fue asesinado hace más de un año y las investigaciones han señalado como responsable a la Segunda Marquetalia. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El magnicidio de Miguel Uribe

SEMANA reveló en julio del año pasado que la Fiscalía tenía en la mira a Jhon 40 y a José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, uno de los hombres de confianza de Márquez, como los principales responsables detrás del atentado contra el exsenador Miguel Uribe.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló que las investigaciones dejaron al descubierto la “pista Caquetá”, la cual habría revelado la hoja de ruta que llegó hasta alias el Costeño, encargado de orquestar el magnicidio, para que las disidencias de la Segunda Marquetalia, al parecer, le dieran la orden de asesinar al líder político.

Después de ese crimen y la llegada del nuevo Gobierno, se intensificó la ofensiva contra las disidencias de la Segunda Marquetalia, responsables de gran parte de las extorsiones, el narcotráfico, la minería ilegal y todos los negocios criminales que se mueven en la región donde delinquen.

Las Fuerzas Militares de Colombia tratan de ubicar el posible paradero de Jhon 40 en Venezuela y determinar si se mantiene con vida, después de la megaofensiva que ha lanzado el presidente De La Espriella contra esas disidencias de las Farc.