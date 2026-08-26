Se acabó la guachafita del peligroso alias Araña, protegido por el Gobierno Petro. De La Espriella firmó su extradición y otras cuatro más

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó que se hiciera efectiva la extradición a Estados Unidos de cinco personas que tenían suspendidas esas decisiones por negociaciones que se estaban desarrollando con el gobierno anterior en medio de la paz total.

Presidente Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia: quien hable con criminales será “judicializado”

Entre los extraditados están: Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña.

Además, Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, también serán extraditados una vez sean capturados por las autoridades.

De la Espriella confirmó que estos últimos dos criminales se encuentran prófugos de la justicia, por lo que su Gobierno se empeñará en detenerlos y posteriormente extraditarlos a Estados Unidos.

“Las autoridades deberán avanzar sin dilación de ninguna clase en sus capturas para materializar su entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que lo requiere”, dijo De La Espriella.

El presidente mencionó que estas personas son solicitadas por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo.

El mandatario aseguró que, tras verificar estos casos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad a la que se le cambiará el nombre, no se encontraron aportes verificables o resultados de las conversaciones adelantadas con estas personas por el anterior gobierno.

Uno de los que será extraditado es alias Araña, quien es el máximo cabecilla de los Comandos de Frontera y llegó a ser jefe de una facción de las disidencias de las Farc. Ha sido conocido como el “narco VIP”. Precisamente, SEMANA había revelado que este narcotraficante estaba asustado con la llegada de Abelardo De La Espriella porque podría perder sus privilegios y ser extraditado, como efectivamente sucederá.

En el caso de alias El Mocho, se trata de un criminal que estuvo inmerso en el escándalo que se generó en el gobierno anterior con respecto a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que lo tuvo retenido en un apartamento en Chapinero en Bogotá, tras estar en las conversaciones en medio de la paz total. Su extradición había sido aprobada en 2025 por la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, alias Muñeca era el jefe de los Conquistadores de la Sierra. Se recuerda su historia porque a través de cirugías intentó cambiar su rostro para no ser identificado por las autoridades.

De La Espriella había dicho que, una vez llegara al poder, firmaría la extradición de varios de estos criminales y que los combatiría con contundencia.