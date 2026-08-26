Secretaría de Hacienda presentó proyecto en el Concejo para modernizar Bogotá: alumbrado inteligente y red de internet

Este 26 de agosto, la Secretaría de Hacienda radicó formalmente, ante el Concejo de Bogotá, un nuevo proyecto que buscaría volver a la capital colombiana una ciudad inteligente, a través de varias modificaciones en su infraestructura. De acuerdo con el documento presentado, la medida buscaría atraer nuevas inversiones, además de incentivar la generación de empleo y avanzar a un sistema tributario mucho más sencillo.

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Es importante tener en cuenta que el proyecto busca crear las bases para para implementar un sistema de alumbrado público inteligente, con tecnología LED y una red de internet de las cosas para la ciudad.

La Secretaría de Hacienda radicó ante el Concejo de Bogotá el proyecto que plantea cambios al sistema tributario de la capital. Foto: Cortesía SDH

La propuesta no afectaría a los hogares más vulnerables, pues los predios residenciales que sean de estratos 1,2 y 3, no tendrán que asumir el nuevo tributo y los demás contribuyentes deberán aportar, de manera diferencial dependiendo de su categoría.

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Dentro de los detalles del proyecto, este propone un esquema de alivios para cerca de un millón de contribuyentes, los cuales tienen obligaciones tributarias aún pendientes en Bogotá. Es importante saber que, a corte de 2025, la cartera actual de la ciudad es de 13,3 billones de pesos.

Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 quedarían excluidos del nuevo tributo contemplado en la propuesta. Foto: Secretaría de Hacienda

Los alivios tributarios serán para cerca de 1.189.000 contribuyentes sin importar la vigencia origen de la obligación. Estos no aplican en retenciones del ICA.

El descuento en este aspecto será del 50% y el pago exigido será del 100% de capital más 50% de intereses y sanciones. La fecha límite será hasta el 18 de diciembre de 2026.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, detalló que este proyecto no afectará a las pequeñas tiendas de barrio con el pago del ICA.

Bogotá tiene una cartera tributaria de $13,3 billones, según el corte registrado para 2025. Foto: Secretaría de Hacienda

“Es importante entender que cuando damos discusiones de ICA no estamos hablando de las casi 800.000 empresas que hay en Bogotá y por eso no es correcto ir a la tienda más pequeña de un barrio, a decir que si, movemos una pequeña tarifa del ICA, esa tienda se va a ver afectada