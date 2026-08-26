“Esta votación es absurda”: polémica en el Senado tras someter a votación si evacuaban por sismo y ganó el ‘no’

Un inusual momento se registró este miércoles 26 de agosto en el Congreso de la República, luego del sismo de 5,1 que sorprendió a los colombianos y se sintió en Bogotá. En medio de la sesión que se adelantaba en el Senado, comenzó a discutirse la posibilidad de evacuar el recinto.

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La transmisión de la plenaria dejó registrado el momento en el que se informó a los congresistas sobre lo que estaba ocurriendo y se planteó qué hacer frente al movimiento telúrico.

“Nos están informando en este momento que hay un movimiento sísmico, vamos a proceder si procedemos o no con el plan de evacuación”, se escucha en uno de los videos de la sesión.

La evacuación, sin embargo, no se produjo inmediatamente. Cerca de 40 minutos después, los congresistas terminaron votando una proposición para definir si abandonaban el recinto tras lo ocurrido.

30 congresistas votaron por el ‘no’

En total, 54 senadores participaron en la decisión. De ellos, 24 respaldaron la proposición de evacuación, mientras que 30 se opusieron, por lo que la iniciativa terminó negada.

“Señor presidente, se ha cerrado el registro. Por el sí, 24 votos. Por el no, 30. En total, 54 votos. Ha sido negada la proposición de evacuación”, anunció la Secretaría durante la plenaria.

Tras conocerse el resultado, desde la mesa directiva se determinó que la actividad legislativa siguiera con normalidad.

“Entonces, continuamos con la sesión”, se escucha inmediatamente después de conocerse la votación.

“Esta votación que acabamos de realizar es absurda”

La forma en la que se tomó la decisión generó cuestionamientos dentro del propio Senado. Una de las congresistas pidió una moción de orden y manifestó su inconformidad porque, a su juicio, la aplicación de un protocolo de evacuación no debía depender de la voluntad de los legisladores.

“Presidente, yo nunca había visto una cosa de estas, de verdad. ¿Cómo así que votando si evacuamos o no? Es que aquí hay un protocolo, y se debe seguir. Eso no es meterse a consideración”, reclamó.

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La senadora fue más allá y cuestionó directamente el procedimiento que acababa de realizarse.

“Esta votación que acabamos de realizar es absurda, presidente, de verdad”, afirmó ante la plenaria.

El episodio rápidamente llamó la atención debido a que una medida relacionada con la seguridad de quienes se encontraban dentro del recinto terminó sometida a una votación formal.