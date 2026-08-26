Fuerte temblor de más de 5 grados sacudió a Colombia este miércoles: SGC entregó detalles del epicentro y la profundidad

Colombia continúa en proceso de recuperación después del fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, el cual dejó afectaciones en varias zonas del país, entre ellas Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y el departamento del Chocó.

Reportan nuevo temblor que sacudió a Colombia en la madrugada de este 26 de agosto: SGC confirmó el epicentro

Durante la mañana de este miércoles, 26 de agosto de 2026, se registró un nuevo movimiento telúrico. Según el reporte preliminar, el temblor tuvo una magnitud de 5.4 y ocurrió a las 11:45 a. m.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó los detalles de este sismo presentado casi al mediodía, indicando los datos puntuales de lo ocurrido. En la actualización, la magnitud cambió.

El reporte indicó que este temblor tuvo una magnitud de 5.1 y fue en Los Santos, Santander, con una profundidad de 149 km. Específicamente, se localizó a 7 km de esta zona, con una latitud de 6,82.

Usuarios de redes sociales han informado que sintieron el movimiento telúrico en distintas zonas del país. Mientras también hay quienes negaron la sacudida y explicaron que, por ese sitio, los temblores suelen ser constantes.

La actividad sísmica es frecuente en Colombia por su ubicación geológica, marcada por la interacción de diversas placas tectónicas. Debido a esta condición, el SGC realiza una vigilancia permanente de los movimientos que se presentan en el territorio nacional y divulga datos como su magnitud, profundidad, hora de ocurrencia y localización, con el fin de informar oportunamente a la población.

Muchos usuarios han estado pendientes de la actividad sísmica en el país, debido a los hechos del pasado 10 de agosto. Los reportes oficiales han aclarado lo vivido, evitando las noticias falsas y alarmantes que causan temor y pánico en los habitantes.