Reportan nuevo temblor que sacudió a Colombia en la madrugada de este 26 de agosto: SGC confirmó el epicentro

Colombia continúa en proceso de recuperación después del fuerte terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en varias zonas del país, entre ellas Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y el departamento del Chocó.

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En medio de la constante actividad sísmica del territorio nacional, durante la madrugada de este miércoles, 26 de agosto de 2026, se registraron nuevos movimientos telúricos. De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), uno de los eventos más recientes se presentó en una zona cercana al municipio de Istmina, en Chocó.

Según el reporte oficial, el temblor tuvo una magnitud de 3.0 y ocurrió a las 2:14 a. m. Sipí fue tomado como el punto de referencia más cercano al lugar donde se originó el movimiento, ubicado a aproximadamente 28 kilómetros. Hasta el momento, no se han informado daños ni otras afectaciones relacionadas con este hecho.

La entidad también indicó que el evento se produjo a una profundidad de 40 kilómetros. Esta característica habría permitido que algunas personas percibieran el sismo desde otras zonas.

No obstante, el SGC también mencionó que en la noche del 25 de agosto se registraron movimientos telúricos de 3.3, a la 11:18 p. m., y a la 1:08 a. m. con una magnitud de 3.0, en el mismo lugar.

La entidad informó de temblores en Los Santos, Santander, donde duele darse este tipo de sucesos por la zona en la que está ubicada.

Colombia registra con frecuencia este tipo de fenómenos debido a su ubicación geográfica y a la interacción de varias placas tectónicas en la región. Por ello, el SGC mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica y publica información sobre la magnitud, profundidad, hora y ubicación de cada evento detectado, con el propósito de mantener actualizada a la ciudadanía.