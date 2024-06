La caída del imperio de la Muñeca, el jefe de los Conquistadores de la Sierra, que pretendía cambiar su rostro para no ser atrapado

Durante meses el escurridizo Castillo estaba siendo seguido de cerca por los hombres de inteligencia de la Policía, pero fue en esa pomposa celebración donde se hizo más visible, y no se le despegaron hasta que cayó unos días después. SEMANA revela los detalles de la operación Ares, considerada la caída del imperio criminal del más grande capo de los años recientes en la Sierra, y de su hermano, el segundo al mando de esta organización, Danilo Castillo Carrillo, alias el menor, quien se dedicaba exclusivamente al negocio criminal del narcotráfico.

Mientras en la Sierra se movía en camionetas de alta gama y custodiado por su ejército irregular de hombres armados, cuando salía de su feudo, a las ciudades, alias la Muñeca, se movía en taxis para pasar desapercibido, la usanza del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Este criminal, luego de su gigantesca fiesta, se desplazó a la ciudad de Pereira, donde se estaba realizando exámenes previos a la cirugía estética, pero no alcanzó a llegar al quirófano, fue justo en ese momento que fue capturado. A sus personas más cercanas les había comentado que era admirador de Chupeta, y que iba a cambiar su apariencia para desaparecer del radar de las autoridades.

En el momento de su captura dijo que lo estaban confundiendo, que no era ningún capo, pero los hombres de la policía que le seguían los pasos, tenían la certeza que se trataba del mismo hombre protagonista de la lujosa fiesta, donde levantaba copas, cantaba y se ufanaba de su poder criminal. Esta vez, también siguiendo los pasos de otro capo, Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, quien también acostumbra a realizar bacanales de este tipo. Los regalos suntuosos no se hicieron esperar, en un video conocido por SEMANA, se ve al hijo de este capo, que no llega ni a los ocho años, con cadena y pulsera de oro, recibiendo una cuatrimoto de regalo, acompañado de un celular de última generación enchapado en oro y con incrustaciones de piedras preciosas.