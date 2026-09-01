El Petronio Álvarez no se detiene: más de 120 portadores del Pacífico llevarán su cultura a Bogotá

A 21 días del sismo que afectó a Cali y varios municipios de la región, la cultura empieza a convertirse en uno de los escenarios para acompañar la recuperación de la ciudad. Mientras la Administración Distrital prepara una conmemoración especial del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, más de 120 portadores y portadoras de tradición llevarán sus saberes, productos y expresiones culturales hasta Bogotá.

Festival de Música Petronio Álvarez fue suspendido por la Alcaldía de Cali tras terremoto: “Es prioridad”

La participación se realizará en la Feria del Hogar, donde durante septiembre artesanos, emprendedores, diseñadores y otros representantes de las tradiciones del Pacífico tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos ante nuevos públicos, establecer contactos con potenciales compradores y ampliar las oportunidades económicas para sus iniciativas.

La delegación estará integrada por dos grupos de 70 personas cada uno. El primero participará entre el 2 y el 11 de septiembre, mientras que el segundo lo hará entre el 11 y el 21 del mismo mes. La iniciativa es resultado de una articulación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de Cali y el Festival Petronio Álvarez, con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

El secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, destacó que la estrategia busca mantener abiertas las oportunidades para el sector cultural después de la suspensión de la edición 2026 del festival.

“En medio de las dificultades que hemos vivido, nuestro compromiso es que el sector cultural no se quede solo. Por eso hemos trabajado para abrir nuevas oportunidades para nuestros portadores de tradición y llevar sus productos y saberes a otros escenarios. Llegar a la Feria del Hogar es una muestra de que el Petronio sigue activo, que nuestra cultura sigue caminando y que nuestros portadores tienen mucho que ofrecerle al país”, manifestó Arteaga.

El funcionario también agradeció a las entidades de Bogotá que hicieron posible la participación y resaltó la importancia de generar conexiones entre las dos ciudades para ampliar la circulación de las manifestaciones culturales del Pacífico.

Una oportunidad económica para los portadores

La presencia en Bogotá hace parte de las acciones emprendidas por la Alcaldía de Cali para acompañar a los integrantes del sector cultural luego de la suspensión de la edición número 30 del Petronio Álvarez.

La apuesta busca que quienes dependen de la elaboración y comercialización de productos asociados a la identidad del Pacífico puedan mantener activa su economía y encontrar nuevos escenarios para mostrar sus conocimientos, oficios y creaciones.

Durante la Feria del Hogar, los participantes tendrán la posibilidad de acercar a nuevos públicos una muestra de lo que representa la denominada Casa Grande del Pacífico, concepto con el que el Petronio se ha consolidado como un espacio de encuentro alrededor de los territorios, las músicas, las cocinas, las memorias, las espiritualidades y las expresiones estéticas de esta región del país.

La llegada a Bogotá también se suma a la estrategia de circulación nacional que viene desarrollando el festival como parte de la preparación hacia sus tres décadas de historia. Durante este año, artistas y portadores de tradición han participado en distintos escenarios del país. Uno de ellos fue el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, donde una delegación de más de 70 artistas, músicos y portadores participó en el Día de Negros.

La cultura como parte de la recuperación de Cali

La estrategia se desarrolla en un momento particularmente sensible para la ciudad. A tres semanas del sismo, la Secretaría de Cultura sostiene que la recuperación de Cali no pasa únicamente por la reconstrucción de infraestructura y que los espacios culturales también pueden contribuir a recomponer los vínculos entre las comunidades.

La Administración Distrital plantea que el arte, las tradiciones y las expresiones culturales pueden funcionar como escenarios de solidaridad, acompañamiento y encuentro para una ciudadanía que todavía enfrenta las consecuencias de la emergencia.

Por esa razón, la programación cultural de Cali continuará adaptándose a las condiciones generadas por el sismo. Los festivales y eventos previstos buscarán convertirse en espacios para el encuentro comunitario, el acompañamiento a las familias afectadas y el homenaje a quienes perdieron la vida.

“Sabemos que han sido días difíciles para Cali y que la recuperación no es solamente física. También necesitamos espacios para encontrarnos, para expresar lo que sentimos, para recuperar la alegría y para fortalecer nuestros vínculos. Por eso hablamos de cultura para sanar. Seguimos trabajando en los territorios y acompañando a nuestros artistas, gestores, cultores, sabedores y portadores de tradición”, señaló Arteaga.

El Petronio tendrá una conmemoración especial en septiembre

Aunque la edición 2026 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez fue suspendida debido a las condiciones derivadas de la emergencia, la Alcaldía de Cali confirmó que este año habrá una actividad especial para mantener vivo el encuentro cultural.

La Administración Distrital prepara una conmemoración en el marco de la Semana del Patrimonio, que permitirá reunir nuevamente a la ciudadanía alrededor de las músicas, saberes y expresiones del Pacífico.

El encuentro tendrá además un componente de memoria y solidaridad con las familias afectadas por el sismo y con quienes perdieron a sus seres queridos. La intención es que la cultura sirva como punto de encuentro en medio del proceso de recuperación de la ciudad.

Sin embargo, todavía no está definido el escenario en el que se realizará esta actividad. La Administración adelanta una revisión de diferentes espacios de Cali para establecer cuál ofrece las condiciones adecuadas de seguridad.

El tradicional escenario de la Unidad Deportiva Alberto Galindo no podrá albergar eventos de gran formato debido al estado de algunas edificaciones ubicadas en sus alrededores después del sismo. Por ello, se estudian otras alternativas para garantizar la seguridad de artistas, portadores, trabajadores y asistentes.

La mirada está puesta en 2027

Mientras se define la conmemoración de este año, el futuro del Petronio Álvarez ya tiene una fecha clave: 2027.

Ese año el festival celebrará sus 30 ediciones y se proyecta el regreso de su tradicional formato de concurso. La nueva edición será planteada como una celebración de tres décadas de historia y como una oportunidad para fortalecer al Petronio como plataforma de circulación de las músicas, saberes y tradiciones del Pacífico colombiano.

La apuesta de la Alcaldía es que el festival avance hacia una mayor proyección nacional e internacional, con espacios para la circulación de artistas, portadores y expresiones culturales de los territorios del Pacífico.