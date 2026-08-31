Juez ordena retirar publicaciones sobre esposa de Pipe Tuluá por vulnerar su buen nombre y honra

Una decisión judicial puso en el centro del debate la responsabilidad de las páginas digitales al señalar públicamente a personas como responsables de delitos. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá ordenó a El Sentir de la Costa retirar publicaciones en las que Sandra Patricia Guzmán Enríquez fue señalada como presunta participante de un hurto ocurrido en Cali y realizar una rectificación, tras concluir que se vulneraron sus derechos al buen nombre y la honra.

Documento de la Corte Suprema revela los límites que Isabel Zuleta habría cruzado en operativo a Pipe Tuluá

El caso se remonta al 6 de julio de 2026, cuando ocurrió un hurto en una vivienda del barrio El Lido, en Cali. A partir de imágenes relacionadas con los hechos, el medio identificó a Guzmán Enríquez como una de las mujeres que aparecería en los videos y la relacionó con el alias La Pastusa y con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien es su esposo.

Uno de los puntos centrales del fallo fue precisamente esa identificación. El juzgado señaló que no se acreditó que la mujer que aparecía en los videos fuera Sandra Patricia, ni que ella fuera conocida con el alias de La Pastusa.

Por esta razón, el juez ordenó retirar de las plataformas digitales las publicaciones en las que se individualizaba a Guzmán Enríquez como presunta autora de los hechos, abstenerse de republicar esa información en los términos cuestionados y realizar una rectificación en condiciones de equidad.

La defensa denuncia incumplimiento

El abogado Felipe Ramírez, representante de Guzmán Enríquez, sostiene que su clienta no tuvo ninguna participación en el hurto y que se encontraba en Tuluá el día de los hechos.

Según el abogado, el plazo establecido por el juzgado ya venció y El Sentir de la Costa no ha retirado las publicaciones ni realizado la rectificación ordenada. Por ello, anunció que solicitará un incidente de desacato para exigir el cumplimiento del fallo.

La defensa también contempla pedir al juez la intervención de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, para que se retire el contenido de esas plataformas si el medio continúa sin acatar la orden judicial. Meta ya había sido vinculada al proceso de tutela.

El alcance de la publicación también resulta significativo. El Sentir de la Costa cuenta actualmente con alrededor de 343.000 seguidores en Facebook. Además, en el expediente judicial quedó registrado que más de 1.520 personas habían dado “Me gusta” a la publicación objeto de la tutela.

Ramírez considera que el caso debe analizarse en el contexto de la exposición pública que tuvo Pipe Tuluá antes de su extradición a Estados Unidos. Según explicó, a través de Sandra Patricia se difundió un audio en el que Marín Silva cuestionaba señalamientos realizados por el entonces presidente Gustavo Petro.

A partir de ese episodio, la defensa plantea la hipótesis de que Guzmán Enríquez habría sido objeto de un proceso de perfilamiento y persecución por su relación con Pipe Tuluá. Esta afirmación corresponde a la posición del abogado y no constituye una conclusión establecida por el juez en la sentencia.

Además de la tutela, la defensa confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de injuria y calumnia.