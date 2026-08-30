MinInterior confirmó que el 84% de los incendios forestales en el Tolima han sido liquidados: todavía quedan 7 activos

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó un nuevo balance sobre los incendios forestales que se registran en el departamento del Tolima, de acuerdo con la información reportada por la Dirección Nacional de Bomberos.

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El funcionario destacó que hasta el momento se han atendido 43 puntos en once municipios del departamento, de los cuales 20 han sido controlados, 16 fueron liquidados y 7 se mantienen todavía activos.

“El 84 % del departamento ya está controlado o liquidado”, informó el jefe de la cartera política, quien reconoció que aunque la situación con los incendios mejoró frente a la semana pasada, desde el Gobierno nacional seguirán hasta liquidar todos los focos que quedan activos en este momento.

Los focos que siguen activos están en ubicados en el municipio de Suárez, en el sector de Aguas Blancas, así como en el municipio de Cunday, donde se encuentran las conflagraciones en Páramo y Camelia.

El municipio con mayor afectación en este momentos es Carmen de Apicalá, donde se encuentran activos en este momentos puntos de conflagración en el Cerro Las Mercedes, cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana.

“La prioridad es el complejo Carmen de Apicalá – Suárez – Cunday, donde se concentra la mayor capacidad terrestre y aérea”, señaló Lara, al tiempo que resaltó el incendio en el municipio de Rovira, en el sector de La Reforma.

“San Luis, Coyaima y Ambalema ya están liquidados. En San Luis se hace guarda ceniza. En Cunday comenzó a llover. Rovira queda en seguimiento, sin amenaza a centros poblados”, informó el funcionario.

De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en todo el país se mantienen activos 19 incendios forestales, los cuales se registran en 6 departamentos.

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Los departamentos donde se concentran las conflagraciones son Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, según la información con corte al 29 de agosto.

El Tolima lleva casi un mes intentando apagar, probablemente, las conflagraciones más fuertes de su historia. Algo que “nunca en la vida se había visto”, como lo dice el mismo capitán Carlos Yepes, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos del departamento.

Desde el primero de agosto, las llamas se extendieron por distintos municipios, obligaron a movilizar a más de 600 bomberos y aeronaves y, en el peor momento de la emergencia, llegaron a registrarse 31 incendios al mismo tiempo en diferentes puntos de la región.