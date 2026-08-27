Rodrigo Lara responde a Petro por salir en defensa de la primera línea tras ser señalada de ocasionar incendios: “Odio e ignorancia”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, le contestó al expresidente Gustavo Petro por un trino en el que este salió en defensa de la primera línea, grupo que es señalado de estar presuntamente detrás de algunos de los incendios forestales que se han presentado en el país.

En el mensaje, el exjefe de Estado comparó las conflagraciones que se han dado en Argentina con las que están ocurriendo en el departamento del Tolima. “Ambos tienen causa común y no ha sido provocadas por supuestos terroristas de izquierda como insinúan Lara y la gobernadora”, escribió.

Petro habló de un supuesto control que tienen los israelíes sobre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y sostuvo que su “presencia militar en tierra colombiana es de inteligencia, búsqueda de tierras y recursos naturales para la expanción de su proyecto Gran Israel”.

Y continuó: “Así que la gobernadora del Tolima al acusar a jóvenes que llegaron a apagar los incendios de ser los autores de los incendios, lo que busca es ocultar que los causantes de los incendios vienen de la misma alianza entre el Gobierno e Israel”.

Ante esto, el ministro del Interior no dudó en responderle al líder de la oposición, lo hizo en un corto pero duro trino en su cuenta de X.

“El antisemitismo ha sido, a lo largo de la historia, una mezcla de odio e ignorancia”, escribió de manera tajante.