NACIÓN

Gobierno De La Espriella anunció subsidios para las personas afectadas por los incendios forestales en Tolima: “Vamos a permanecer”

El jefe de Estado, a través de una alocución presidencial, informó sobre ayudas que recibirían los municipios y veredas que se han visto afectadas por los incendios.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
30 de agosto de 2026 a las 7:26 p. m.
Abelardo De La Espriella habló sobre los subsidios para viviendas rurales que se vieron afectados por el incendio.
Abelardo De La Espriella habló sobre los subsidios para viviendas rurales que se vieron afectados por el incendio. Foto: Montaje Semana con fotos de FAC / YouTube DE LA ESPRIELLA STYLE

Durante una alocución presidencial, el mandatario de los colombianos, Abelardo De La Espriella, se refirió a la situación que atraviesa el Tolima debido a los incendios forestales que, al parecer, estarían siendo provocados “deliberadamente por manos criminales”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció cambios en la política de paz y confirmó el fin de las mesas Sin Voluntad de Paz.
“Hoy comienza la reconstrucción de la patria”: presidente Abelardo De La Espriella hace importantes anuncios tras 20 días del terremoto

“Tenemos más de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento del Tolima, de las cuales 28.000 corresponden a zonas agropecuarias. Hay 2.660 productores afectados y pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos. Además, hay 163 animales en riesgo y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas del departamento del Tolima”, dijo el mandatario.

Frente a esta situación de emergencia, el jefe de Estado anunció la puesta en marcha del plan especial ‘Recuperación Ambiental, Productiva, Rural y de Seguridad’, mediante el cual se entregarán 343 subsidios de $65 millones cada uno, con el objetivo de “reconstruir las viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios”.

Coello, Suárez y San Luis han sido los municipios más afectados por las llamas. Los incendios se han reactivado varias veces.
"Además, hay 163 animales en riesgo y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas del departamento del Tolima”, dijo De La Espriella. Foto: AFP

“Vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para atender la alimentación de los animales. Destinaremos siete mil millones de pesos para proyectos productivos y otros dos mil millones para la compra de 80.000 pacas de 12 kilogramos de mombasa y angleton”, añadió el mandatario en la alocución presidencial.

Luego, agregó que también se le dará “un respiro financiero” a los campesinos del Tolima. “La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por tres meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados, y avanzaremos con un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores”, dijo.

Abelardo De LaEspriella
Abelardo De LaEspriella Foto: Presidencia

Finalmente, anunció que se reforzarán las acciones de atención y vigilancia de las enfermedades respiratorias que afectan a niños, adultos mayores y personas de zonas vulnerables, asociadas al humo y la contaminación generados por los incendios.

“No vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama. Vamos a permanecer hasta recuperar su campo y su capacidad productiva. El Tolima tiene presidente con el Tigre”, señaló el mandatario en la alocución presidencial.