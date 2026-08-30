Abelardo De La Espriella revela millonario golpe al narcotráfico: 4,6 toneladas de cocaína incautadas y 8 capturas

El presidente Abelardo De La Espriella ha dejado claro desde un inicio sobre su lucha contra el narcotráfico continuará siendo una de las principales prioridades de su Gobierno. En ese contexto, recientemente, a través de X destacó la Operación Multinacional ZEUS ARCANO III, liderada por la Fuerza Aérea Colombiana entre el 11 y el 30 de agosto con la participación de 30 países y 17 agencias.

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“Golpe multinacional al narcotráfico: más de 4,6 toneladas de cocaína fuera de circulación. Entre el 11 y el 30 de agosto, nuestra Fuerza Aérea Colombiana lideró la Operación Multinacional ZEUS ARCANO III, con la participación de 30 países y 17 agencias, articulando capacidades aéreas, marítimas y humanas contra el crimen organizado transnacional”, escribió el mandatario en la red social.

Según lo compartido por el jefe de Estado, el operativo permitió incautar 4.687 kilos de cocaína y 22 kilos de THC, capturar a ocho personas y decomisar dos lanchas rápidas.

Golpe multinacional al narcotráfico: más de 4,6 toneladas de cocaína fuera de circulación.



Entre el 11 y el 30 de agosto, nuestra Fuerza Aérea Colombiana lideró la Operación Multinacional ZEUS ARCANO III, con la participación de 30 países y 17 agencias, articulando capacidades… pic.twitter.com/93LajRqtTu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 30, 2026

Además, se realizaron 92 misiones aéreas y se verificaron 102 pistas. Según el mensaje, el golpe representa más de 157 millones de dólares que fueron retirados de las finanzas del narcotráfico.

“El resultado: 4.687 kg de cocaína y 22 kg de THC incautados, 8 capturados y 2 lanchas rápidas incautadas. Además, se realizaron 92 misiones aéreas, se verificaron 102 pistas y se identificaron aeronaves y embarcaciones ilegales, puntos de interés y áreas de cultivos ilícitos. Son más de US$157 millones que les quitamos a las finanzas del crimen organizado transnacional”, añadió en su publicación.

Presidente de la República, Abelardo De La Espriella Foto: Guillermo Torres / Semana

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que Colombia está fortaleciendo la cooperación internacional para cerrar las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra. Además, reiteró su compromiso de combatir este delito y acabar con las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, con el apoyo de la Fuerza Pública.

“Colombia está liderando y trabajando con el mundo para cerrarles las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra. No tendrán corredores seguros para mover su veneno ni disfrutar de sus fortunas criminales. El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública”, concluyó el jefe de Estado en su mensaje.