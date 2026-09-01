Un comparendo por infringir las normas de convivencia puede terminar teniendo consecuencias que van mucho más allá del pago de una multa. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recordó que dejar estas obligaciones pendientes puede convertirse en un obstáculo para acceder a determinadas oportunidades laborales y trámites ante el Estado.

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De acuerdo con la entidad, cuando la multa derivada de un comparendo no es pagada dentro de los seis meses siguientes a su imposición y se acumulan los intereses correspondientes, el ciudadano puede quedar sujeto a varias restricciones legales mientras continúe en mora.

Entre las consecuencias está la imposibilidad de ser nombrado o ascendido en un cargo público. La restricción también puede afectar a quienes pretendan contratar con entidades estatales o necesiten acceder a determinados permisos expedidos por las alcaldías para desarrollar actividades comerciales.

La advertencia cobra relevancia en momentos en que se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. A propósito de esta fecha, el Distrito entregó un balance sobre la aplicación de esta normativa en Bogotá.

¿Qué pasa si tiene un comparendo pendiente?

Durante esta década, cerca de 355.000 ciudadanos han recibido orientación en Bogotá para gestionar comparendos relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia.

La Secretaría explicó que su estrategia no se ha concentrado únicamente en imponer sanciones. Una parte importante del trabajo desarrollado durante estos años ha estado dirigida a prevenir conductas que pueden desencadenar conflictos y promover mecanismos pedagógicos para mejorar la convivencia.

Las acciones se han desplegado, entre otros escenarios, en zonas de rumba y entornos escolares, así como en espacios ambientales de la capital. Allí se han abordado problemáticas relacionadas con riñas, disposición indebida de residuos, porte de armas u objetos cortopunzantes, agresiones y consumo de sustancias psicoactivas en inmediaciones de instituciones educativas.

Según el balance oficial, más de 1,9 millones de personas han participado o han sido alcanzadas por los Planes Preventivos Distritales, que se intensifican especialmente durante temporadas y fechas en las que aumenta la presencia de ciudadanos en calles y espacios públicos.

“Atendiendo a la vocación del Código de Convivencia, permitimos que las capacidades de la Policía se concentren en perseguir el delito, mientras que los funcionarios públicos nos organizamos para atender los comportamientos que son contrarios a la convivencia”, explicó Alejandro Reyes Lozano, director de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Seguridad.

El funcionario agregó que este trabajo también involucra al sector privado, las organizaciones y la propia ciudadanía con el objetivo de “prevenir y anticipar comportamientos que afectan la convivencia”.

Más de 100.000 personas han realizado actividades pedagógicas

En los diez años de implementación del Código, la Secretaría reportó más de 17.000 actividades pedagógicas, entre jornadas virtuales y presenciales, mediante las cuales fueron certificadas 103.962 personas.

Por otra parte, 116.087 pagos de comparendos se han efectuado mediante LICO, la plataforma de Liquidación y Cobro que permite consultar las obligaciones y realizar el trámite de manera virtual.

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¿Se puede evitar el pago de algunos comparendos?

Existe una alternativa para quienes reciban multas tipo 1 o tipo 2. En estos casos, el ciudadano puede sustituir el pago económico mediante la participación en una actividad pedagógica de convivencia, siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Para acceder a esta opción es necesario solicitar el agendamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, utilizando el formulario dispuesto por la Secretaría de Seguridad.

Quienes prefieran cancelar la obligación pueden hacerlo mediante LICO: deben ingresar su documento de identidad, actualizar sus datos, seleccionar la opción de pago correspondiente y completar la transacción por PSE. El comprobante llegará posteriormente al correo electrónico registrado.

La Secretaría recordó, además, que los ciudadanos pueden solicitar orientación presencial en los CADE, SuperCADE y Casas de Justicia de Bogotá. También están disponibles las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, de lunes a viernes, entre las 7:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.