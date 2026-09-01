Borran murales de García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón y más figuras del Instituto Nacional de Radio y Televisión en Bogotá

Varios murales que durante los últimos años ocuparon las paredes de la sede de Inravisión, ubicada sobre la calle 26 de Bogotá, fueron borrados en medio de las transformaciones que atraviesa el sistema de medios públicos con la llegada de la nueva administración.

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Las obras retrataban diferentes personajes vinculados con la historia, la literatura, el periodismo y la política colombiana. Entre ellos estaban el nobel Gabriel García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo. También había una imagen del expresidente Gustavo Petro.

La intervención de estos espacios se conoció este lunes 1 de septiembre y rápidamente generó comentarios en redes sociales, especialmente por el significado que tenían algunas de las figuras representadas y por el momento en el que se produce la decisión.

Uno de los murales que desapareció era el dedicado a García Márquez. La pintura mostraba el rostro del escritor acompañado de las características mariposas amarillas y una frase atribuida al nobel colombiano: “Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse”.

Petro y Daniel Monroy reaccionaron

Tras conocerse las imágenes de los muros intervenidos, el expresidente Gustavo Petro se pronunció y llamó a los jóvenes de Bogotá a continuar utilizando los espacios de la ciudad para expresarse a través del arte.

“Invito a la juventud bogotana a pintar más y más murales que hablen de la belleza y la verdad. Que los muros grises de Bogotá sean obras de arte… así derrotamos el fascismo y su gran mentira”, escribió Petro en su cuenta de X.

El exmandatario acompañó su publicación con una fotografía del mural dedicado a Gabriel García Márquez, una de las obras que fueron eliminadas de las instalaciones.

A la controversia también se sumó el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Monroy, quien lanzó una dura advertencia al referirse a lo ocurrido.

“Primero empiezan con la eliminación de murales, luego van por la eliminación física”, aseguró Monroy al compartir la información.

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Inravisión atraviesa una nueva etapa

El retiro de las pinturas ocurre en medio de los cambios que se vienen adelantando en el Sistema de Medios Públicos después del cambio de Gobierno y la llegada de nuevas directivas.

La administración encabezada por Ángela María Mora Soto inició una revisión del funcionamiento de la entidad que incluye aspectos relacionados con contenidos, programación, contratos y convenios.

Según ha planteado la nueva dirección, uno de sus propósitos es orientar el sistema hacia principios de pluralidad, independencia, equilibrio y rigor informativo, además de fortalecer contenidos culturales, educativos y relacionados con las diferentes regiones del país.

La controversia por los murales se suma así a las discusiones que han acompañado esta etapa de transformación.

Mientras avanzan los ajustes internos y de programación, la desaparición de las imágenes de reconocidas figuras colombianas abrió una nueva conversa alrededor de los cambios que están teniendo lugar en la sede de Inravisión (Instituto Nacional de Radio y Televisión).