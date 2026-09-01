Dos presuntos policías se esposaron frente a la Casa de Nariño para exigir hablar con el presidente Abelardo De La Espriella

En la tarde de este primero de septiembre se presentó una extraña situación en la puerta de la Casa de Nariño, en pleno centro de Bogotá.

Dos hombres que se presentan como integrantes de la Policía Nacional se esposaron para exigir hablar con el presidente de al República, Abelardo De La Espriella.

Fuentes cercanas le señalaron a SEMANA que los dos hombres aseguran que fueron retirados sin motivo alguno de la institución. Ante esto, piden un diálogo con el jefe de Estado para lograr su reintegro.

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