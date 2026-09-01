Reportan ataques con drones bomba a unidad militar en Jamundí

Las autoridades de Jamundí reportaron hacia el mediodía de este lunes un ataque con drones bomba sobre una unidad militar en el sector conocido como Las Piñas, zona rural de ese municipio, en el sur del Valle del Cauca.

Policía investiga un disparo con fusil en el piso 26 de la Procuraduría. El casquillo apareció en la oficina de un procurador delegado

Hasta el momento no hay confirmación de personas heridas o fallecidas, pero sí se reportan daños a comercios cercanos por la onda explosiva.

Es el segundo ataque contra unidades militares en menos de 48 horas. El otro ocurrió en el Patía, sur del Cauca. Las instalaciones del Batallón de Instrucción y Entrenamiento n.º 29, unidad adscrita a la Brigada 29 del Ejército Nacional, fueron atacadas este domingo en la noche en zona rural del municipio de Patía, en el sur del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar conocida, las autoridades adelantan la verificación de la situación y buscan establecer el alcance del ataque contra la unidad militar, así como determinar si hay dos uniformados heridos como consecuencia de los hechos.

El batallón está ubicado en una zona que ha sido escenario de reiterados hechos de violencia y ataques contra la fuerza pública. Precisamente, en la región de El Estrecho, en Patía, se han registrado anteriormente hostigamientos y acciones armadas dirigidas contra instalaciones militares y policiales.

La información fue entregada por la Tercera División del Ejército Nacional, que confirmó el ataque contra la unidad militar y señaló que los responsables habrían utilizado un vehículo tipo furgón para lanzar los artefactos explosivos.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, durante el ataque fueron utilizados siete artefactos explosivos tipo cilindro, que habrían sido lanzados desde el vehículo tipo furgón contra las instalaciones militares.

La institución atribuyó preliminarmente la acción a integrantes de la estructura Carlos Patiño.